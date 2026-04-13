Ο Πέτερ Μάγιαρ είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, επικρατώντας στις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολεμικής περιόδου και βάζοντας τέλος στην πολυετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο 45χρονος δικηγόρος και ευρωβουλευτής αναδείχθηκε σε κεντρικό πολιτικό πρόσωπο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια σημαντικού μέρους της κοινωνίας.

Ο Πέτερ Μάγιαρ προέρχεται πολιτικά από το κυβερνών κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίζει σε βάθος τη λειτουργία της εξουσίας στην Ουγγαρία. Νομικός στο επάγγελμα, υπήρξε στενός συνεργάτης του κρατικού μηχανισμού, πριν αποστασιοποιηθεί και ακολουθήσει ανεξάρτητη πολιτική πορεία, η οποία τον οδήγησε τελικά στην πρωθυπουργία.

Το 2020 ίδρυσε το κόμμα Tisza, ενώ το 2024 εξελέγη ευρωβουλευτής με την πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παρότι το κόμμα του θεωρείται πιο φιλοευρωπαϊκό σε σχέση με το Fidesz, ο ίδιος έχει επιλέξει μια προσεκτική πολιτική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας θέσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αντιδημοφιλείς στο εσωτερικό της χώρας.

Το σκάνδαλο που τον ανέδειξε

Η ανάδειξή του στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής συνδέεται με γεγονότα του 2023, όταν προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες κατά της κυβέρνησης Όρμπαν για ζητήματα διαφθοράς.

Τζούντιτ Βάργκα.

Ο Μάγιαρ είχε καταγράψει μυστικά συνομιλία με την τότε σύζυγό του και υπουργό Δικαιοσύνης Τζούντιτ Βάργκα (φωτ.), στην οποία γινόταν λόγος για φερόμενη κυβερνητική παρέμβαση σε υπόθεση διαφθοράς. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις και συνέβαλε στην πολιτική του άνοδο.

Η πρώην σύζυγός του τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία και εκβιασμό, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως καταγραφόταν. Οι καταγγελίες αυτές προκάλεσαν έντονη αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο να ανακόψουν τη δυναμική του στην κοινή γνώμη.

Η πολιτική του ατζέντα

Παρά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Μάγιαρ έχει αποφύγει να ταυτιστεί πλήρως με τις πολιτικές επιλογές των Βρυξελλών, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την επιφυλακτικότητα σημαντικού μέρους των Ούγγρων ψηφοφόρων απέναντι στην ΕΕ.

Ζητήματα όπως η ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή η οικονομική ενίσχυση προς το Κίεβο αποτελούν ευαίσθητα πολιτικά θέματα στο εσωτερικό της χώρας, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια διαφοροποίησης από τις θέσεις που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο ουγγρικό πολιτικό σύστημα.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα τον Μάγιαρ «μαριονέτα των Βρυξελλών», κατηγορία που ο νέος πρωθυπουργός απορρίπτει, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως πολιτικός που μπορεί να συνδυάσει ευρωπαϊκή πορεία με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Η εκλογή του σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτική αλλαγή για την Ουγγαρία, τερματίζοντας μια μακρά περίοδο κυριαρχίας του Όρμπαν και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

