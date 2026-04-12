Με εκατέρωθεν κατηγορίες για νοθεία αλλά και τεράστια συμμετοχή εξελίσσονται οι κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία καθώς αμφότερες οι πλευρές προετοιμάζονται για μια πιθανή σύγκρουση επί των αποτελεσμάτων της κρίσιμης κάλπης.

Η 16χρονη διακυβέρνηση Όρμπαν βρίσκεται στην πιο δεινή ιστορικά θέση, καθώς ο αντίπαλός του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, και το κόμμα του (Τίσα) προηγούντο σταθερά στις δημοσκοπήσεις.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Κύπρου) και η συμμετοχή στις εκλογές έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ. Η συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Κύπρου) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μετά τις 21:00 ώρα Κύπρου και η πρώτη ασφαλής εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται περί τις 23:00.

Και τα δύο στρατόπεδα ανταλλάσσουν κατηγορίες για εκλογική νοθεία, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι το αποτέλεσμα ίσως καταλήξει να κριθεί στο δικαστήριο.

Εκατοντάδες διεθνείς παρατηρητές έχουν κατακλύσει τη Βουδαπέστη, ενώ το στρατόπεδο του Όρμπαν έχει συστήσει τις δικές του ομάδες εποπτείας.

Δώδεκα ευρωβουλευτές του κόμματος «Πατριώτες για την Ευρώπη» είναι εγγεγραμμένοι ως παρατηρητές, μαζί με άλλους 100 παρατηρητές που συνδέονται με ομάδες πλησίον του Όρμπαν.

Σύγκρουση αφηγήματος

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η πλευρά Όρμπαν θέτει τις βάσεις για μια σύγκρουση αφηγήματος απέναντι στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τον οποίο η ουγγρική κυβέρνηση απορρίπτει ως «πολιτικοποιημένο».

Ένα ντοκιμαντέρ ανεξάρτητων δημοσιογράφων με τίτλο «Το Τίμημα μιας Ψήφου» που προβλήθηκε στις 26 Μαρτίου κατήγγειλε εκτεταμένη εξαγορά ψήφων και πιέσεις σε ψηφοφόρους υπέρ του κόμματος Fidesz του Όρμπαν σε αγροτικές κοινότητες. Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι το κόμμα προσέφερε μετρητά σε αντάλλαγμα για ψήφους.

30.000 φιορίνια η ψήφος

Υπάρχουν επώνυμες δηλώσεις ότι σε χωριά προσφέρονται έως και 30.000 φιορίνια (80 ευρώ) για ψήφο στο Fidesz.

Κάνοντας ρελάνς, ο Ούγγρος επιχειρηματίας Γκιόργκι Βάμπερερ δημοσιοποίησε μέσω Facebook την Κυριακή ότι προσφέρει 300.000 φιορίνια σε όποιον αποκαλύψει εκλογική νοθεία ή απάτη.

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ έχει στήσει το δικό του σύστημα υποδοχής καταγγελιών για νοθεία.

Το Fidesz ακολούθησε το παράδειγμα ενεργοποιώντας μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και μια ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παραβιάσεων συνδέεται με το Tisza. Καταγγέλλουν απάτη, αλλά αυτοί είναι που την διαπράττουν», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Fidesz, Τσάμπα Ντομοτόρ, την Κυριακή.

«Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε το Fidesz, έχουν διαπιστωθεί 639 περιπτώσεις εκλογικών παραβιάσεων, ενώ 74 αστυνομικές αναφορές βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο ίδιος.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ουγγαρίας δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι θα αποδεχτεί τα αποτελέσματα εφόσον δεν υπάρχει σοβαρή εκλογική νοθεία, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να αναφέρουν τυχόν παρατυπίες που βλέπουν.

Και «σχέδια εισβολής»

Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι εάν οι εκλογές είναι δίκαιες και ελεύθερες, τότε το Tisza θα κερδίσει, κατηγόρησε δε την κυβέρνηση Όρμπαν ότι προετοιμάζει προβοκάτσιες για να ακυρώσει τα αποτελέσματα σε περιφέρειες που προηγείται η αντιπολίτευση.

Εν τω μεταξύ, ο διεθνής εκπρόσωπος του Όρμπαν, Ζόλταν Κόβατς, ανήρτησε ένα μήνυμα στο X το πρωί της Κυριακής, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι προετοιμάζει το έδαφος για εισβολές σε κυβερνητικά κτίρια σε περίπτωση ήττας.

Ο Κόβατς επικαλέστηκε για τον ισχυρισμό του το γεγονός ότι το «πάρτι παρακολούθησης των αποτελεσμάτων» που σχεδιάζει η αντιπολίτευση έχει στηθεί σε περιοχή λίγους δρόμους μακριά από την κατοικία του Όρμπαν.

