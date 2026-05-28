Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, ενώ απέδωσε την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Πεζεσκιάν φάνηκε επίσης να αναφέρεται στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «δεν ασκούμε διπλωματία με ταπείνωση».

«Αν αντιταχθούμε στην ισχυρότερη δύναμη του κόσμου, πρέπει να αποδεχτούμε τις δυσκολίες, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε και να περιμένουμε ότι η διαδικασία θα είναι τόσο φυσιολογική όσο πριν», τόνισε.

Πηγή: Al Jazeera / cnn.gr