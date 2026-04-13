Άγνωστοι βανδάλισαν το επιτελείο του υποψήφιου βουλευτή του ΕΛΑΜ, Μάριου Πελεκάνου, στη Λευκωσία.

Το γεγονός γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Πελεκάνος, αναφέροντας ότι «σε αυτούς που κινούνται τη νύχτα γιατί τους ενοχλεί το φως και η αλήθεια, στους τραμπούκους και τους βανδαλιστές, απαντώ με αποσπασμα από την ομιλία μου στα εγκαίνια του επιτελείου».

«Δεν τους ενοχλεί το ύφος μας — τους ενοχλεί η παρουσία μας. Δεν τους ενοχλεί ο λόγος μας — τους ενοχλεί ότι βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία.

η λάσπη δεν μας λύγισε και δεν θα μας λυγίσει ποτέ. Μας δυναμώνει.

Όσο μας πολεμούν, τόσο αποδεικνύουν ότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ο σωστός», καταλήγει η ανάρτηση του υποψήφιου βουλευτή.