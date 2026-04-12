«Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά ευχήθηκε ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντανί στους πιστούς που παρακολούθησαν την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην αμερικανική μεγαλούπολη.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή τη ιερή βραδιά» τόνισε ο δήμαρχος Νέας Υόρκης.

Εντύπωση έκανε και η αναφορά του ότι «σύντομα θα ακολουθήσουν τα μπολς με τη μαγειρίτσα».

Η αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου

Ακούγοντας τον δήμαρχο Νέας Υόρκης να εύχεται στα ελληνικά, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναφώνησε «ουάου».

Ο Μαμντάνι απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο σημείωσε ότι «παρέχετε ηγεσία σε τόσους πολλούς σε όλη την πόλη, σε όλη τη χώρα».

