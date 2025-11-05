Ο Ζοράν Μαμντάνι, γιος του διακεκριμένου ακαδημαϊκού Μαχμούντ Μαμντάνι και της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Μίρα Ναιρ, έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος και Νοτιοασιάτης δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, ανατρέποντας τα πολιτικά δεδομένα σε μια εκλογική αναμέτρηση που έμοιαζε προδιαγεγραμμένη.

Από ράπερ «Mr. Cardamom» σε βουλευτή και τελικά θριαμβευτή απέναντι στον Άντριου Κουόμο, ο 33χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής ενσαρκώνει τη νέα γενιά πολιτικών που μιλούν τη γλώσσα της πόλης των μεταναστών και της εργατικής τάξης.

Ο Μαμντάνι είναι βουλευτής της πολιτειακής συνέλευσης για τρίτη θητεία, ο οποίος μπήκε στον αγώνα για τη δημαρχία ως ένας από τους πολλούς υποψήφιους που φαινόταν να μην έχουν ελπίδες να κερδίσουν έναν αγώνα που φαινόταν να έχει ήδη χάσει ο Κουόμο.

Γεννημένος στην Ουγκάντα και μεγαλωμένος στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όταν ήταν 7 ετών. Φοίτησε στο διάσημο Bronx High School of Science και αποφοίτησε με πτυχίο Bachelor of Arts από το Bowdoin College. Είναι γιος του Μαχμούντ Μαμντάνι, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, και της Μίρα Ναιρ, Ινδής σκηνοθέτιδας με ταινίες όπως το «Mississippi Masala» και το «Monsoon Wedding».

Πριν γίνει βουλευτής, ο Μαμντάνι ήταν σύμβουλος στέγασης και αυτοαποκαλούμενος ράπερ τρίτης κατηγορίας με το ψευδώνυμο «Mr. Cardamom». Η βραχύβια μουσική του καριέρα βρέθηκε μερικές φορές στο επίκεντρο των επιθετικών διαφημίσεων των αντιπάλων του.

Η ενασχόλησή του με τη ραπ

Το μουσικό βίντεο για το «Nani», ένα ραπ τραγούδι στο οποίο ο Μαμντάνι αποτίει φόρο τιμής στη γιαγιά του και στην νοτιοασιατική κουλτούρα της Νέας Υόρκης, τον δείχνει επίσης χωρίς πουκάμισο, φορώντας μόνο μια ποδιά, να κοιτάζει κατευθείαν στην κάμερα ενώ κουνιέται από τη μια πλευρά στην άλλη. Η εικόνα αυτή χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες κατά του Μαμντάνι για να χλευάσουν την προηγούμενη μουσική καριέρα του και την έλλειψη κυβερνητικής εμπειρίας.

Ο Άντριου Έπσταϊν, βοηθός της εκστρατείας, σημείωσε ότι η καριέρα του Μαμντάνι ως ράπερ τον βοήθησε έμμεσα στην εκστρατεία του.

«Ένα απίστευτο πλεονέκτημα για όποιον επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα δημόσιο αξίωμα είναι η γενναιότητα απέναντι στην αμηχανία και η ικανότητα να ξεπερνάει τη φυσική τάση που έχουν πολλοί από εμάς να μην παρουσιάζονται σε ξένους ή να κάνουν πράγματα που φαίνονται ανόητα μπροστά τους», δήλωσε ο Έπσταϊν στο CNN.

Ωστόσο, ο Μαμντάνι σημείωσε σταθερή άνοδο στην κούρσα για τη δημαρχία, δημοσιεύοντας συνεχώς βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με ψηφοφόρους που είχαν υποστηρίξει τον Τραμπ το 2024 λόγω του υψηλού κόστους ζωής. Διεξήγαγε μια πρωτοποριακή ψηφιακή εκστρατεία, στην οποία μιλούσε σε πολλές γλώσσες και επικοινωνούσε με τους υποστηρικτές του με ένα μήνυμα που βασιζόταν στην οικονομική προσιτότητα. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Μαμντάνι, ο οποίος μιλάει ως μητρική γλώσσα τα Ουρντού, δημοσίευσε βίντεο εκστρατείας στα Μπαγκλά, τα Ισπανικά και τα Αραβικά.

Ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα βίντεο του που έγινε viral αφορούσε αυτό που ο υποψήφιος αποκάλεσε «χαλάλ-πληθωρισμός». Αποφάσισε να πάρει συνεντεύξεις από πλανόδιους πωλητές κρέατος σχετικά με το υψηλό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης πλανόδιου φαγητού στη Νέα Υόρκη. Με το στόμα γεμάτο ρύζι και χαλάλ κρέας, ο Μαμντάνι εξήγησε λεπτομερώς πώς ένα αινιγματικό σύστημα αδειών στην πόλη ευθύνεται εν μέρει για τις τιμές του πλανόδιου φαγητού, το οποίο θα έπρεπε να είναι φθηνό.

«Ήταν μια από τις πιο κρύες νύχτες του χρόνου, παγωνιά», θυμήθηκε πρόσφατα ο Έπσταϊν. «Ήμασταν στο κέντρο της πόλης, στο πάρκο Ζουκότι κοντά στη Γουόλ Στριτ, και ο Ζόραν ρωτούσε τους περαστικούς: “Προτιμάτε να πληρώσετε 10 ή 8 δολάρια για χαλάλ;”. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φτάσουν στο σπίτι τους και μας απέρριπταν ξανά και ξανά, αλλά αυτό δεν τον πτοούσε».

Ο Μαμντάνι μείωνε το προβάδισμα του Κουόμο στις δημοσκοπήσεις μέχρι τις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου. Οι παραδοσιακοί φορείς εξουσίας της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του κλάδου των ακινήτων και των επιχειρήσεων που ανησυχούσαν για τη δημοκρατική σοσιαλιστική ταυτότητα του Μαμντάνι, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν τον Κουόμο και δώρισαν εκατομμύρια δολάρια σε υπερ-πακέτα αντι-Μαμντάνι. Οι επιχειρηματικοί παράγοντες υποστήριξαν ότι ο Μαμντάνι θα έδιωχνε τους πλούσιους Νεοϋορκέζους και θα αποθάρρυνε τις επιχειρήσεις από το να δραστηριοποιούνται στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Η πίεση που άσκησαν τελικά βοήθησε τον Μαμντάνι να παρουσιάσει την εκστρατεία του ως μια μάχη μεταξύ της εργατικής τάξης και των δισεκατομμυριούχων.

Ωστόσο, η νίκη του στις προκριματικές εκλογές συγκλόνισε μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου.

«Αυτό που δείχνει ο Ζόραν είναι ότι αξίζει να προτείνεις μεγάλες, τολμηρές ιδέες για αλλαγή, να σηκωθείς και να αγωνιστείς για αυτές, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Ναι, είναι δημοκρατικός σοσιαλιστής, αλλά είχε μια τολμηρή όραση για το μέλλον της πόλης και αυτό ενθουσίασε τον κόσμο».

Η προεκλογική εκστρατεία

Αφού πήγε διακοπές στην Ουγκάντα για να γιορτάσει τον γάμο του, ο Μαμντάνι επέστρεψε σε μια πόλη που πενθούσε τον θάνατο του αστυνομικού της Νέας Υόρκης Ντινταρούλ Ισλάμ και τριών άλλων ατόμων σε μια ένοπλη επίθεση στο Μανχάταν. Βρέθηκε αντιμέτωπος με τα χρόνια των tweet του, στα οποία επικρίνει την αστυνομία, αναφερόμενος σε αυτήν ως ρατσιστική και κακιά και ζητώντας την κατάργηση της χρηματοδότησής της.

«Δεν προτίθεμαι να καταργήσω τη χρηματοδότηση της αστυνομίας. Δεν είμαι υποψήφιος για να καταργήσω τη χρηματοδότηση της αστυνομίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με την οικογένεια του Ισλάμ, στο πλαίσιο μιας γενικότερης στροφής μακριά από την αντι-αστυνομική ρητορική που κορυφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με τη δέσμευσή του να διατηρήσει την τρέχουσα αστυνομική επίτροπο, Τζέσικα Τις.

Επικοινώνησε επίσης με την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, η οποία είχε αναστατωθεί από τις κριτικές του προς την κυβέρνηση του Ισραήλ και τις ερωτήσεις του σχετικά με τον δημοκρατικό σοσιαλισμό. Ο Μαμντάνι είναι ένας φανερός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, υποστηρικτής του κινήματος για μποϊκοτάζ και αποεπένδυση από το Ισραήλ και σφοδρός κριτικός του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μισώ τις επιλογές μου», δήλωσε η Σίντνεϊ Σουάρτζ, μια 33χρονη φιλελεύθερη δημοκράτισσα που έχει ζήσει στο Ισραήλ και περίμενε στην ουρά για να ψηφίσει νωρίτερα. Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιον επέλεξε.

Οι τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας

Στις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στον αγώνα ως μια επιλογή μεταξύ «ολιγαρχίας και δημοκρατίας». Η πανταχού παρουσία του στην προεκλογική εκστρατεία ήταν εμφανής κατά τις τελευταίες ημέρες του αγώνα και κατά την περίοδο που προηγήθηκε του τελευταίου Σαββατοκύριακου της πρόωρης ψηφοφορίας στην πόλη.

Καθώς περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν νωρίς, ο Μαμντάνι ήταν παντού: το πρωί ήταν στην εκκλησία, το μεσημέρι τηλεφωνούσε σε ραδιοφωνικές εκπομπές, σταματούσε σε εθνοτικές σούπερ μάρκετ στα προάστια, εμφανιζόταν σε ζωντανές μεταδόσεις influencer, συμμετείχε σε μια μάχη freestyle rap στην Union Square και ολοκλήρωσε το Σάββατό του με μια γρήγορη περιήγηση στα νυχτερινά κέντρα της πόλης.

Αποτίοντας φόρο τιμής στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ο Μαμντάνι φάνηκε να μην κοιμάται ούτε κι αυτός, σταματώντας σε έξι νυχτερινά κέντρα στο Μπρούκλιν, για να ξανακάνει το ίδιο την τελευταία Κυριακή της πρόωρης ψηφοφορίας. Παρακολούθησε τη λειτουργία στην εκκλησία με τους γονείς του, συνάντησε εθελοντές της εκστρατείας πριν σταματήσει στο περιθώριο του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, πήγε στο Κουίνς για μια συνάντηση με την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ για να υποστηρίξει τους Buffalo Bills και εμφανίστηκε στις κερκίδες του Madison Square Garden για έναν αγώνα των New York Knicks.

Ο Κουόμο επίσης έκανε εκστρατεία σε όλη την πόλη. Συγκεκριμένα, προσπάθησε να υπονομεύσει την βασική υποστήριξη του Μαμντάνι από τους ψηφοφόρους της Νότιας Ασίας και τους μουσουλμάνους, τονίζοντας την αντίθεση του Μαμντάνι στις ποινικές κυρώσεις για την πορνεία. Επίσης, γέλασε όταν ένας ραδιοφωνικός παρουσιαστής υπονόησε ότι ο Μαμντάνι θα χαιρόταν για μια άλλη επίθεση όπως αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας κατηγορίες από τον Μαμντάνι και άλλους ότι εκμεταλλευόταν την ισλαμοφοβία. Ο Κουόμο αρνήθηκε ότι το έκανε.

Ο νυν δήμαρχος Έρικ Άνταμς απέσυρε την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του και υποστήριξε τον Κουόμο. Ωστόσο, ο Κουόμο δεν κατάφερε να αποκλείσει τον Σλίβα, τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, από την κούρσα, στερώντας έτσι από τους ψηφοφόρους που ήταν αντίθετοι στον Μαμντάνι την ευκαιρία να συσπειρωθούν πίσω από έναν αντίπαλο. Ο Σλίβα επανειλημμένα και με γλαφυρότητα ορκίστηκε ότι θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να αφήσει τη θέση του στον Κουόμο, υποστηρίζοντας ότι όφειλε στους υποστηρικτές του να συνεχίσει την υποψηφιότητά του.

Για τον Κουόμο, τα αποτελέσματα της Τρίτης είναι πιθανώς το τέλος μιας μακράς και πολυτάραχης πολιτικής καριέρας. Διετέλεσε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης για σχεδόν 11 χρόνια πριν παραιτηθεί το 2021, μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, τις οποίες ο ίδιος αρνείται, και εν μέσω κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκησή του χειρίστηκε τα κρούσματα Covid-19 σε οίκους ευγηρίας. Κατά την υποψηφιότητά του για δήμαρχος, ο Κουόμο επικαλέστηκε την εκτελεστική του εμπειρία, επισημαίνοντας συχνά τη σύντομη πολιτική καριέρα του Μαμντάνι και τη σχετική έλλειψη εργασιακής εμπειρίας.

Επανέφερε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος ως ανεξάρτητος, μετά την ήττα του από τον Μαμντάνι τον Ιούνιο. Παρέμεινε επικεντρωμένος στην δημόσια ασφάλεια, υποσχόμενος να προσλάβει επιπλέον αστυνομικούς και να κατασκευάσει περισσότερες κατοικίες. Ο Κουόμο, ο οποίος έχει μακροχρόνια σχέση με τον Τραμπ, προσπάθησε επίσης να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον καλύτερο υποψήφιο για να αποκρούσει τις επιθέσεις του προέδρου κατά της πόλης της Νέας Υόρκης.

Ένας δήμαρχος που θα γράψει ιστορία

Ο Μαμντάνι θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2026. Κληρονομεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη πόλη με 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, μια μεγάλη γραφειοκρατία, περίπου 300.000 δημοτικούς υπαλλήλους και έναν προϋπολογισμό 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μαμντάνι θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος Νοτιοασιάτης που κατέχει το αξίωμα αυτό και ένας από τους νεότερους δημάρχους που έχουν εκλεγεί στη σύγχρονη εποχή. Πρόσφατα παντρεύτηκε τη Ράμα Ντουβάτζι, μια καλλιτέχνιδα συριακής καταγωγής που γεννήθηκε στο Τέξας και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της στην εικονογράφηση.

Η Ντουβάτζι δεν συμμετείχε στην παραδοσιακή προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της και, αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν θα αναλάβει κάποιο ρόλο στην διοίκησή του, σε ηλικία 28 ετών θα είναι το πρώτο μέλος της Γενιάς Ζ που θα υπηρετήσει ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Ενώ η ταυτότητα του Μαμντάνι ως μετανάστη και Νεοϋορκέζου από τη Νότια Ασία ήταν κεντρική στην εκστρατεία του, η σύνδεσή του με αυτή την κοινότητα άρχισε να διαμορφώνεται πολύ πριν ξεκινήσει την υποψηφιότητά του για το Δημαρχείο. Πρώτη φορά έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο το 2021, όταν συμμετείχε σε 15ήμερη απεργία πείνας των οδηγών ταξί της Νέας Υόρκης, ζητώντας ανακούφιση από το υπερβολικό χρέος.

Ο Μαμντάνι έχει στενούς δεσμούς με την κοινότητα των ταξιτζήδων της Νέας Υόρκης, η οποία αποτελείται κυρίως από μετανάστες, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες Νοτιοασιάτες που ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του. Τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαμντάνι σταμάτησε στο σταθμό ταξί του αεροδρομίου ΛαΓκουάρντια τα μεσάνυχτα, συναντώντας τους ταξιτζήδες που άλλαζαν βάρδια.

«Χωρίς τη νυχτερινή βάρδια, δεν υπάρχει πρωί», τους είπε ο Μαμντάνι.

cnn.gr