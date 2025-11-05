Ο Ζόχραν Μαμντάνι, νεαρός «δημοκράτης σοσιαλιστής» που συγκέντρωσε 60,2% των ψήφων και εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε μετά τη νίκη του ότι η πόλη μπορεί να «δείξει σε ένα έθνος που θεωρεί ότι έχει προδοθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς μπορεί να τον νικήσει», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πολιτικής αλλαγής.

Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ έκρινε ακόμη ότι «η ελπίδα νίκησε την τυραννία» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως».

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος απηύθυνε στη συνέχεια ένα άμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αν υπήρχε μια πόλη που θα μπορούσε να δείξει στο έθνος πώς να νικήσει τον Τραμπ, αυτή ήταν «η πόλη που τον ανέδειξε». «Αν υπάρχει τρόπος να τρομάξεις έναν δεσποτικό ηγέτη, είναι αποδομώντας τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συγκεντρώσει εξουσία. Έτσι δεν σταματάμε μόνο τον Τραμπ, αλλά σταματάμε και τον επόμενο. Οπότε, Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: Δυνάμωσε την ένταση», είπε ο Μαμντάνι, μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Full victory speech: Democratic New York City Mayor-elect Zohran Mamdani delivered an impassioned speech Tuesday night, in which he thanked supporters, addressed President Trump directly and promised that he would usher in a new chapter of change. https://t.co/0tH0quddQO pic.twitter.com/iCc7R0UBvq — CBS News (@CBSNews) November 5, 2025

Προσάπτοντας προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ την ευθύνη για την πολιτική κατά της μετανάστευσης που σημαδεύεται από ενίοτε πολύ βίαιες εφόδους, ο κ. Μαμντάνι τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών» και ότι «για να φτάσει κανείς σε κάποιον από μας, πρέπει να περάσει από πάνω μας».

Την παραμονή της εκλογικής αναμέτρησης, ο ρεπουμπλικάνος κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλό του, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο – τον οποίο είχε κερδίσει ήδη ο κ. Μαμντάνι στην εσωκομματική διαδικασία των δημοκρατικών -, καθώς έκρινε πως ήταν «ικανός» να διαχειριστεί την πόλη τουλάχιστον 8,5 εκατ. κατοίκων.

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια» στην πόλη, «πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα», προειδοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

NEW: NYC Mayor-elect Zohran Mamdani challenges President Trump in his victory speech:



“New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant.”



“So hear me, President Trump, when I say this: To get… pic.twitter.com/L0tOS5Ddnr — Fox News (@FoxNews) November 5, 2025

Την ίδια την ημέρα της ψηφοφορίας, ο μεγιστάνας απευθύνθηκε στοχευμένα στους Εβραίους ψηφοφόρους, προτρέποντάς τους να μην ψηφίσουν τον δημοκρατικό πολιτικό, γνωστό διότι τάσσεται υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Απαντώντας ο κ. Μαμντάνι δεσμεύτηκε στην ομιλία μετά τη νίκη του ότι η δημαρχία του δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα «εναντίον της μάστιγας του αντισημιτισμού».

Ανέφερε επίσης ότι οι ένα εκατομμύριο και πλέον μουσουλμάνοι της Νέας Υόρκης θα έχουν θέση στους «διαδρόμους της εξουσίας».

Για άλλο ζήτημα που είχε ανησυχήσει μερίδα των ψηφοφόρων, μετά την έκκληση που είχε κάνει στο παρελθόν να «κοπεί η χρηματοδότηση» της αστυνομίας που είναι «ρατσιστική και κατά των ΛΟΑΤΚΙ», ο μελλοντικός δήμαρχος υποσχέθηκε να «εργαστεί χέρι με χέρι με τους αστυνομικούς που μειώνουν την εγκληματικότητα» και να «αγωνιστεί μετωπικά εναντίον των κρίσεων ψυχικής υγείας» και της αστεγίας.

Επιμένοντας στις κυριότερες υποσχέσεις της εκστρατείας του (έλεγχος των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με τα λεωφορεία, δωρεάν παιδικοί σταθμοί), ο κ. Μαμντάνι έκρινε ότι έλαβε «εντολή για νέα μορφή πολιτικής, εντολή να κάνει προσιτή την πόλη» για τους κατοίκους της.

Με σφυροδρέπανο ο Μαμντάνι στο εξώφυλλο της New York Post

Η νίκη του Μαμντάνι πρωταγωνιστεί σήμερα στα αμερικανικά ΜΜΕ, με διαφορετικές ερμηνείες και αντιδράσεις. Τα προοδευτικά μέσα υποδέχθηκαν την εκλογή του ως «ιστορική καμπή» για τη Νέα Υόρκη, ενώ τα συντηρητικά δίκτυα στάθηκαν κυρίως στις «ριζοσπαστικές του θέσεις». Ορισμένοι σχολιαστές τονίζουν ότι η εκλογή του Μαμντάνι αντανακλά τη μετατόπιση του Δημοκρατικού Κόμματος προς πιο αριστερές πολιτικές, ιδίως σε μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ άλλοι προειδοποιούν πως θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις στη διαχείριση μιας πόλης με βαθιές κοινωνικές ανισότητες και αυξημένα ποσοστά εγκληματικότητας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε παρακάτω το εξώφυλλο της New York Post που χαρακτηρίζει τη Νέα Υόρκη «Κόκκινο Μήλο» και εμφανίζει τον νέο της δήμαρχο με… σφυροδρέπανο.

Tomorrow's cover: Zohran Mamdani wins 2025 NYC mayoral election https://t.co/HwAuNmCFtL pic.twitter.com/nshFKpcvLE — New York Post (@nypost) November 5, 2025

Ο Τραμπ αποδίδει τις ήττες των Ρεπουμπλικανών στο «shutdown» και στην απουσία του από τα ψηφοδέλτια

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Ρεπουμπλικανών στις δημοτικές εκλογές της Τρίτης, αποστασιοποιούμενος από τις ήττες τις οποίες και απέδωσε σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και η δική του απουσία από τα ψηφοδέλτια.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του, Truth Social, το βράδυ της Τρίτης για να σχολιάσει τις ήττες των Ρεπουμπλικανών, επιχειρώντας να αποσυνδέσει το όνομά του από τις απογοητευτικές εκλογικές επιδόσεις του κόμματος.

«Ο ΤΡΑΜΠ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ SHUTDOWN ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΨΕ», έγραψε ο Τραμπ, επικαλούμενος «δημοσκόπους» χωρίς να τους κατονομάζει. Πρόκειται για την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, τα οποία έδειξαν απώλειες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε καίριες αναμετρήσεις.

protothema.gr