Νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης αναδεικνύεται ο 34χρονος Ζόχραν Μαμντάνι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του NBC News και του CNN, μετά από μία από τις πιο εντυπωσιακές και απρόβλεπτες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Ο Δημοκρατικός πολιτικός, που αυτοπαρουσιάζεται ως «ο χειρότερος εφιάλτης του Τραμπ», συγκέντρωσε 60,2% των ψήφων, σηματοδοτώντας μια μεγάλη νίκη για την προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η επικράτηση του Μαμντάνι σηματοδοτεί την άνοδο ενός νέου κύματος προοδευτικών πολιτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο που οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του.

Ο Μαμντάνι, γιος μεταναστών από τη Νότια Ασία, θεωρείται ένας από τους πιο αφοσιωμένους υπέρμαχους της εργατικής τάξης και έχει ταχθεί υπέρ ριζοσπαστικών μέτρων όπως η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία, η παροχή καθολικής παιδικής φροντίδας και το πάγωμα των ενοικίων για κατοικίες με ενοίκιο υπό ρύθμιση, χρηματοδοτούμενα από αυξημένη φορολόγηση στους πλούσιους.

Η εκλογική του νίκη έρχεται έπειτα από μια έντονα πολωμένη προεκλογική μάχη. Ο απερχόμενος δήμαρχος, Έρικ Άνταμς, αποφάσισε να κατέβει ως ανεξάρτητος μετά το σκάνδαλο διαφθοράς που έπληξε τη διοίκησή του, ενώ ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, προσπάθησε να επανακάμψει πολιτικά διεκδικώντας το χρίσμα των Δημοκρατικών. Ωστόσο, ο Μαμντάνι, ένας σχετικά άγνωστος πολιτικός, κατάφερε να κερδίσει απρόσμενα το χρίσμα, επαναλαμβάνοντας την ήττα του Κουόμο και στις γενικές εκλογές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρέμβει την παραμονή των εκλογών, χαρακτηρίζοντας τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και προειδοποιώντας ότι θα φέρει «καταστροφή» στη Νέα Υόρκη, καλώντας τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κέρτις Σλίβα να στηρίξουν τον Κουόμο για να αποτρέψουν τη νίκη του Δημοκρατικού σοσιαλιστή. Παρά τις εκκλήσεις του, ο Μάμντανι επικράτησε με ευρεία διαφορά.

Η εκλογή του αποτελεί ιστορικό ορόσημο: θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος Νοτιοασιάτης που καταλαμβάνει το αξίωμα και ένας από τους νεότερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης. Η πολιτική του άνοδος υπήρξε ραγδαία – από βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης επί τρεις θητείες, βρέθηκε στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής σκηνής μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νίκη του θα έχει αντίκτυπο που θα ξεπερνά τα όρια της Νέας Υόρκης, δίνοντας νέα ώθηση στο προοδευτικό στρατόπεδο των Δημοκρατικών και επηρεάζοντας τη στρατηγική του κόμματος ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, οι δημοκρατικοί κερδίζουν και τη δεύτερη έδρα κυβερνήτη

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των τηλεοπτικών δικτύων Fox News και NBC News, ενώ νωρίτερα η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εκτιμάται ότι επικράτησε στη Βιρτζίνια, σε δυο εκλογικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονταν δοκιμασία για το πρώτο στάδιο της δεύτερης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Νιου Τζέρσεϊ κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι. Όπως και στην περίπτωση της Βιρτζίνιας, ο Τραμπ ουδέποτε κέρδισε προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή. Ωστόσο ο μεγιστάνας μείωσε σημαντικά τη διαφορά εκεί το 2024, κυρίως στο ισπανόφωνο τμήμα του εκλογικού σώματος.

