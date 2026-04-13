Υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, αμελών και απερίσκεπτων πράξεων επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και κακόβουλη βλάβη με δράστη Ελληνοκύπριο ηλικίας 22 ετών, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 3:00 τα ξημερώματα σήμερα, έξω από νυκτερινό κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα, διερευνά η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ο δράστης συνάντησε εντός του νυχτερινού κέντρου τον 19χρονο πρώην δεσμό της φίλης του. Δράστης και θύμα συνοδεύονταν και από άλλα πρόσωπα. Κατά την παρουσία τους εντός του υποστατικού διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ο δράστης να οδηγηθεί εκτός του υποστατικού από φρουρούς ασφαλείας.

Ακολούθως το θύμα, και ενώ αναχωρούσε με την παρέα του, πληροφορήθηκε ότι ο δράστης τρυπούσε τα λάστιχα του οχήματος του. Ο 19χρονος ξεκίνησε να κατευθύνεται προς το σημείο όπου βρισκόταν το αυτοκίνητο του και τότε ο δράστης επιβιβάστηκε αμέσως στο δικό του όχημα και το οδήγησε θεληματικά και με αυξανόμενη ταχύτητα εναντίον του θύματος το οποίο κτύπησε με το μπροστινό μέρος του οχήματος και τον εκτίναξε πάνω από την οροφή και ακολούθως στην άσφαλτο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τα φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει επιφανειακές εκδορές στο κεφάλι και κτύπημα στο γόνατο. Αργότερα ο νεαρός έλαβε εξιτήριο.

Ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και συνελήφθη αργότερα. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης.