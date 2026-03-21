Ποιος θα πάρει τελικά την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές; Μάχη ουσίας ή εντυπώσεων; Θα διατηρήσει ο ΔΗΣΥ τα ηνία ή το ΑΚΕΛ θα κάνει την ανατροπή; Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση, με τα δύο κόμματα να εναλλάσσονται στην πρωτιά. Η διαφορά, είτε με τον ΔΗΣΥ στην κεφαλή και το ΑΚΕΛ να ακολουθεί είτε αντίστροφα, είναι ελάχιστη και, σε κάποιες περιπτώσεις, μηδαμινή. Αυτό προδιαγράφει έναν σκληρό αγώνα δρόμου για τα εκλογικά επιτελεία των δύο κομμάτων και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη στα οργανωτικά τους, τα οποία, εκτός από την πρωτιά, παλεύουν και για τη συγκράτηση των ποσοστών.

Πώς έχουν τα δεδομένα

Αυτό που αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων είναι πως, αυτή τη χρονική στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μάχη τελικής πτώσεως μεταξύ των δύο κομμάτων για το ποιο θα κόψει πρώτο το νήμα. Διαφαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ τους είναι μικρότερη από το στατιστικό λάθος, έως και ανύπαρκτη σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς υπήρξε δημοσκόπηση, όπως η τελευταία της εταιρείας Pulse που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Omega, στην οποία καταγράφεται απόλυτη ισορροπία.

Πίσω από τους αριθμούς και τα δεδομένα αποκρυπτογραφούνται κάποιες τάσεις. Όπως, για παράδειγμα, μια δυναμική που θα μπορούσε να διακρίνει κάποιος σε σχέση με το ΑΚΕΛ, το οποίο απειλεί πλέον να κάνει την ανατροπή. Σε αυτό το πλαίσιο διαπιστώνεται ότι αφήνεται πλέον ανοικτό ως σενάριο και από πλευράς της Εζεκίας Παπαϊωάννου, παρόλο που δεν αποτελεί το κύριο αφήγημα του κόμματος. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται και η υψηλή συσπείρωση του ΑΚΕΛ, η οποία καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Πρόκειται για υψηλό ποσοστό, το οποίο έχει πιάσει εδώ και καιρό, βέβαια. Άρα, το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορεί να το διευρύνει. Μπορεί; Είναι ένα ερωτηματικό στο οποίο δεν υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή, αν και προς το παρόν δεν δείχνει να μπορεί να το κάνει, τουλάχιστον στον βαθμό που θα ήθελε.

Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι η συσπείρωση του ΔΗΣΥ παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, είτε καταγράφεται σε ποσοστό κάτω του 60% είτε λίγο πάνω από αυτό. Αυτό δείχνει ότι έχει δεξαμενή ψήφων από την οποία μπορεί να αντλήσει δυναμική και να καθαρίσει εύκολα τη μάχη. Από την άλλη, όμως, συγκριτικά τα ποσοστά των ίδιων δημοσκοπήσεων σε σχέση με τη συσπείρωση δείχνουν ότι αυτή δεν αυξάνεται σε βαθμό που να δίνει τη δυναμική που θα ήθελε η Πινδάρου.

Παραμένει, δηλαδή, κολλημένη σε χαμηλά ποσοστά, με μικρή αύξηση. Βέβαια, υπάρχει ένα άλλο δεδομένο, το οποίο αξιολογείται από κάποιες έρευνες, όπου διαφαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων είναι συναγερμικοί. Αυτό είναι ένα στοιχείο που αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας για επιστροφή τους, από τη στιγμή που δεν δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως θα πάνε στην κάλπη και, αν πάνε, ότι θα ψηφίσουν τελικά ΔΗΣΥ.

Η μάχη των ποσοστών

Η πρωτιά έχει ασφαλώς σημασία για το γόητρο της νύχτας των εκλογών. Επί της ουσίας, όμως, μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία για τα δύο κόμματα έχουν τα ποσοστά που θα πάρουν στην κάλπη. Πρώτο ζητούμενο είναι και οι δύο να βρεθούν πάνω από το 20%. Ο στόχος αυτός είναι ο ελάχιστος. Πρώτιστος στόχος είναι να μπορέσει ο μεν ΔΗΣΥ να βρεθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ποσοστά των βουλευτικών εκλογών του 2021, το δε ΑΚΕΛ να πιάσει ή και να ξεπεράσει, έστω και κατ’ ελάχιστον, τα ποσοστά του 2021.

Αυτό, πέραν του γεγονότος ότι διατηρεί στα δύο κόμματα ρόλο ρυθμιστή για τη συνέχεια, τους δίνει ένα βασικό πλεονέκτημα στην κατανομή των βουλευτικών εδρών. Μικρή ή και καθόλου απώλεια εδρών είναι καθοριστική και για τα δύο κόμματα, αλλά και για τις ισορροπίες την επόμενη μέρα στη νέα Βουλή.

ΕΛΑΜ: Ακόμα ένας υποψήφιος

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Θεοχάρους στην επαρχία Πάφου.

ΕΔΕΚ: Έκλεισε ψηφοδέλτιο

Η ΕΔΕΚ ανακοινώνει τα ψηφοδέλτια της επαρχίας Αμμοχώστου και της επαρχίας Κερύνειας για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Ψηφοδέλτιο για την επαρχία Αμμοχώστου

Ανδρέου Γιώργος – Κουρέας, Γιόκκα Παντελίτσα – Εκπαιδευτικός, Γραφείο Τύπου ΕΔΕΚ, Δημητρίου Άντρη – Νομικός, Δρουσιώτη Ραφαέλλα – Αισθητικός, Ιακώβου Αλεξία – Γραμματέας, Κάκκουρας Ανδρέας – Πρόεδρος Ονήσιλου Τσιακκιλερού, Μηχανικός Πληροφορικής, Μιχαήλ Μιχάλης – Σεφ, Πικής Κώστας – Στρατιωτικός Οδοντίατρος εν αποστρατεία, Πιττάκαρας Ανδρέας – Εκπαιδευτικός, τέως πρόεδρος Δασκάλων & Νηπιαγωγών, Χριστοφή Πέτρος – Δημόσιος Υπάλληλος, Χρίστου Χρύσανθος – Απόφοιτος Δημοσιογραφίας

Ψηφοδέλτιο για την επαρχία Κερύνειας

Κύρου Μάριος – Εκπαιδευτικός – Πρόεδρος Ε.Ε. ΕΔΕΚ Κερύνειας, Λεωνίδου Μάριος – Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης ΕΔΕΚ, Χημικός, Πάρπας Πανίκος – Δημοτικός Σύμβουλος ΕΔΕΚ Κερύνειας.

ΑΛΜΑ: Ακόμα τέσσερις

Ακόμα τέσσερις υποψήφιους για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το Κίνημα Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους υποψήφιους βουλευτές επαρχίας Αμμοχώστου, Λίτσα Δρουσιώτου και Μαρία Φιλίππου και τους υποψήφιους για την επαρχία Πάφου υποπτέραρχο ε.α. Γαβριήλ Δημητρίου και Πολύβιο Χαραλάμπους.