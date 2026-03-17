Οι εκποιήσεις, οι επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού στην οικονομία και η πορεία του τουρισμού σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Τρίτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ με επικεφαλής την Πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ παραγωγική και εποικοδομητική», αναφέροντας ότι έγιναν «βοηθητικές εισηγήσεις».

Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε τη συζήτηση “εποικοδομητική”. Ανέφερε πως «το ζητούμενο είναι να διαχειριζόμαστε κρίσεις, όχι με οριζόντια αστόχευτα μέτρα, αλλά με συγκεκριμένη στόχευση και προτεραιοποίηση».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκε ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης τους αφθώδους πυρετού. «Συζητήσαμε για τις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν, για την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη σωστή διαχείριση έστω και τώρα μιας κατεπείγουσας κατάστασης», σημείωσε.

Για τον πόλεμο στο Ιράν και το πώς επηρεάζει τον τουρισμό και την κυπριακή οικονομία, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ έχει καταθέσει εισηγήσεις στον Υπουργό με επιστολή. Πρόκειται για «συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να δρομολογηθούν για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους οικονομικούς κραδασμούς», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο θέμα των εκποιήσεων, η κ. Δημητρίου ανέφερε πως «κοινωνική πολιτική ασκεί το κράτος και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη μας».

«Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ρισκάρουμε τη σταθερότητα της οικονομίας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, χωρίς να λέμε ότι δεν μπορεί να εκσυγχρονιστεί με το σωστό τρόπο το υφιστάμενο πλαίσιο. Και εκεί καταθέσαμε τις εισηγήσεις μας», συμπλήρωσε.

«Επιμένουμε στο σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης. Έτσι είναι που θα στηριχτούν πραγματικά όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας», είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

«Είναι με πολύ κόπο που φτάσαμε στα οικονομικά δεδομένα της σταθερότητας του σήμερα και δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να επιστρέψουμε πίσω», ήταν η καταληκτική τοποθέτηση της Προέδρου του ΔΗΣΥ.

Να μην συζητούνται οριζόντια θέματα εκποιήσεων, λέει ο ΥΠΟΙΚ

Ο Υπουργός Οικονομικών σχετικά με το θέμα των εκποιήσεων, σημείωσε πως πρέπει να είναι λογικές οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και να μην δημιουργούν περισσότερα προβλήματα.

«Μας παρακολουθούν οι οίκοι αξιολόγησης, μας παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί της από τους οποίους έχουμε δανειστεί και μας αξιολογούν», ανέφερε.

«Επομένως θέματα οριζόντια όσον αφορά τις εκποιήσεις, με πάγωμα εκποιήσεων σε αυτήν την περίοδο δεν πρέπει να συζητούνται», συμπλήρωσε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε πως «πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμοθετημένο σημερινό πλαίσιο. Να ενισχύσουμε τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ώστε να λύνουμε προβλήματα χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο την οικονομία μας».

Ο κ. Κεραυνός είπε ακόμη πως ενημέρωσε ότι “καθημερινώς τρέχουμε διάφορα σενάρια σε σχέση με τις δυνητικές πιθανές επιπτώσεις πάνω στην οικονομία λόγω των εξελίξεων στην περιοχή μας».

Όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, υπογράμμισε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα ούτως ώστε να μειωθεί οποιαδήποτε απειλή.

ΚΥΠΕ