Την έκπληξη του για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», εξέφρασε ο Γιώργος Βαρνάβα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, «είναι αδιανόητο με ελαφρά την καρδία να γίνονται αναφορές σε ονόματα, να σπιλώνονται συνειδήσεις και να αφήνονται σκιές ως προς το πρόσωπό μου»

Η ανακοίνωση του

Είναι με μεγάλη έκπληξη όπου πληροφορήθηκα και διάβασα το όνομα μου μέσα στα συμπεράσματα της έρευνας του βιβλίου «Κράτος Μαφία».

Ανεπιφύλαχτα εκφράζω την δυσαρέσκεια μου για τις αναφορές οι οποίες γίνονται για το όνομα μου στο εν λόγω πόρισμα. Με κάθε σεβασμό στην Επιτροπή θεωρώ τα συμπεράσματά της εσφαλμένα. Είμαι βέβαιος πως όταν και εφόσον τα στοιχεία τους τεθούν στη βάσανο της αξιολόγησης, θα αντιληφθούν το ατόπημά τους.

Είναι αδιανόητο με ελαφρά την καρδία να γίνονται αναφορές σε ονόματα, να σπιλώνονται συνειδήσεις και να αφήνονται σκιές ως προς το πρόσωπό μου.

Η δεκαπενταετής παρουσία μου στη πολιτική ζωή του τόπου έχει αποδείξει την εντιμότητα , την καθαρότητα, και την ευσυνειδησία που επέδειξα στην άσκηση των καθηκόντων μου ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Δεν επέτρεψα πότε να αφεθεί η οποιαδήποτε σκιά ή αμφισβήτηση.

Δεν είχα και δεν έχω πότε μου προβεί στην οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη η οποία να δικαιολογεί τις αναφορές αυτές και τον διασυρμό της προσωπικότητας μου.

Θέτω εαυτό στην διάθεση της οποιασδήποτε Αρχής αυτού του Κράτους, η οποία θα ασχοληθεί με το πιο πάνω πόρισμα.

Ο λαός γνωρίζει πολύ καλά τον χαρακτήρα μου, την εντιμότητα μου, την αξιοπιστία μου και την προσφορά μου στην κοινωνία.