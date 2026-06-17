Η πολυσυζητημένη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, για το «Κράτος Μαφία», έφθασε αισίως στο τέλος. Τώρα αναμένεται να αρχίσει η ποινική έρευνα, από την οποία θα πρέπει να εξαιρεθούν οι δυο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Το έχει ζητήσει και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος στο πόρισμα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς εναντίον του στρέφονταν, κατά κύριο λόγο, οι καταγγελίες Δρουσιώτη.

Από όσα καταγράφονται στην Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η οποία κωδικοποιεί το πολυσέλιδο πόρισμα, προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες αλλά και πολιτικές ευθύνες, που παραπέμπουν στην κατάχρηση εξουσίας. Αλλά και στην αξιοποίηση της εμπλοκής στην πολιτική, με στόχο τη δημιουργία πλεονεκτημάτων για προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Όλα αυτά, βεβαίως, θα ερευνηθούν για να αποδειχθούν.

Πολλά έχουν καταγραφεί μέσα από την έρευνα, αν και λόγω των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, πρέπει το παζλ να συμπληρωθεί μέσα από την έρευνα που θα ξεκινήσει με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα. Εάν η Αρχή είχε θωρακιστεί από εξουσίες και αρμοδιότητες, θα προχωρούσε πολύ πιο γρήγορα. Θα μπορούσε, εάν το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής, που συζητείται από το 2017, της έδινε την εξουσία να έστελνε τις υποθέσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, χωρίς να περνούν από τη Νομική Υπηρεσία. Το που… κόλλησαν αυτές οι αλλαγές είναι γνωστό, όπως προφανώς και το γιατί.

Σύμφωνα με τον νομικό, Ηλία Στεφάνου, ( συνέντευξη στην Κάτια Σάββα, στον «Άλφα»), το πόρισμα μπορεί να αποτελέσει το«προζύμι» για να διενεργηθεί ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση, ωστόσο οι ανακριτές που θα διοριστούν θα πρέπει να κάνουν «δεύτερη δουλειά» αφού η Αρχή δεν έχει ανακριτικές εξουσίες. Αυτές, δηλαδή, που θα έπρεπε να είχε και δεν της δόθηκαν.

Θα πρέπει προφανώς να είμαστε προσεκτικοί και να μην προτρέχουμε, γεγονός το οποίο σημείωσε και η Αρχή. Η υπόδειξη της Αρχής ότι «το τεκμήριο της αθωότητας και το γεγονός ότι μόνο αρμόδιο στο να αποφανθεί για την ενοχή κάποιου προσώπου είναι το Δικαστήριο», είναι σωστή. Αυτό, όμως, δεν προσφέρει σε κανένα το οποιοδήποτε άλλοθι. Η δημοσιοποίηση των βασικών στοιχείων, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης τους και συζήτησης στη δημόσια σφαίρα. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Στο πλαίσιο της διαφάνειας.

Διαβάζοντας το πόρισμα, δημιουργείται η εντύπωση ότι λειτουργούσε ένα δίκτυο συνεννόησης, που παρουσιάζεται να παρακάμπτει θεσμούς και διαδικασίες του κράτους. Εάν αυτά επιβεβαιωθούν, τότε σημαίνει ότι υπήρχαν διαδικασίες που λειτουργούσαν παράλληλα και χωρίς το κράτος. Η νέα έρευνα έχει την ευθύνη να το διερευνήσει εξαντλητικά, καθώς πρόκειται για σοβαρό ζήτημα, που έχει σοβαρές προεκτάσεις. Αφορά τον πυρήνα του κράτους.

Όσοι αναφέρονται στο πόρισμα έχουν ασφαλώς το δικαίωμα να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις, να απαντήσουν. Προφανώς το έπραξαν ενώπιον και της Επιτροπής διερεύνησης. Θα το πράξουν και ενώπιον των ερευνητών. Κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα να τους καταδικάσει, πλην των Δικαστηρίων.

Γι’ αυτό και θα πρέπει να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα, από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, που θα διορισθούν από το υπουργικό συμβούλιο. Και η έρευνα να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Και να αγγίξει όλες τις παραμέτρους, κι όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στο πόρισμα. Να αγγίξουν και υποθέσεις, που έχουν κι άλλες διαστάσεις, πέραν από αυτές που καταγράφει το πόρισμα, το οποίο στηρίχθηκε στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη. Όπως, για παράδειγμα, είναι η υπόθεση Focus.

Το πόρισμα δεν αιφνιδίασε, αλλά σόκαρε καθώς τα όσα αναφέρονται είναι πολύ σοβαρά. Γι΄ αυτό και δεν θα πρέπει τα ζητήματα αυτά να αφεθούν στο χρόνο και να εγκλωβιστούν σε διαδικασίες διερεύνησης ή να στοιβαχτούν για να πάρουν σειρά στα Δικαστήρια.

Την ίδια ώρα, η αντίδραση κομμάτων ήταν η αναμενόμενη. Για μια ακόμη φορά το κάθε κόμμα αντιμετώπισε το περιεχόμενο αναλόγως, πόσο αυτό το… αγγίζει.