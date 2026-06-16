Η αποτίμηση του αποτελέσματος των Βουλευτικών Εκλογών 2026, απασχόλησε σημερινές συνεδρίες του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος. Στις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΚΟ στη Λευκωσία, αντηλλάγησαν απόψεις σε κλίμα ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου, ενώ τοποθετήθηκαν πέραν των 30 στελεχών του Κόμματος, καταθέτοντας εκτιμήσεις, προβληματισμούς και εισηγήσεις για την επόμενη ημέρα.

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, στην ομιλία του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έστειλε πολλαπλά και σημαντικά πολιτικά μηνύματα, τόσο προς το ΔΗΚΟ όσο και προς το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα ακούει την απογοήτευση και τους προβληματισμούς των πολιτών και ότι, στη νέα Βουλή, θα επικεντρωθεί σε λύσεις για τα ζητήματα που πιέζουν τα κυπριακά νοικοκυριά και τις οικογένειες.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό και τοξικό προεκλογικό περιβάλλον, το ΔΗΚΟ άντεξε πολιτικά, με 8 κοινοβουλευτικές έδρες και παραμένει δύναμη ευθύνης και σταθερότητας. Υπογράμμισε ότι ο ρυθμιστικός ρόλος του Κόμματος όχι μόνο παραμένει, αλλά ενισχύεται μέσα από τις νέες κοινοβουλευτικές ισορροπίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντική αύξηση της συσπείρωσης του ΔΗΚΟ κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου, καθώς και στη θετική συμβολή των υποψηφίων, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσπάθεια, την κινητικότητα και την προσφορά τους στον εκλογικό αγώνα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέδειξε με ειλικρίνεια και τις αδυναμίες που καταγράφηκαν, επισημαίνοντας την ανάγκη οργανωτικής αναδόμησης, ανανέωσης, μεγαλύτερης επαφής με τη βάση και ταχύτερης ανταπόκρισης στα προβλήματα της κοινωνίας.

Σε σχέση με τον Ενδιάμεσο Χώρο, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι διαμορφώνεται προοπτική για ουσιαστικές πρωτοβουλίες, τις οποίες το ΔΗΚΟ, ως το μοναδικό κόμμα του Κέντρου που βρίσκεται στη Βουλή, οφείλει να αναλάβει με σοβαρότητα, ειλικρίνεια και καθαρό πολιτικό προσανατολισμό.

Αναφερόμενος στην κυβερνητική συνεργασία, σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της μέχρι σήμερα και ότι εναπόκειται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να την βελτιώσει με αποφάσεις και αποτελεσματικότητα σε κρίσιμα ζητήματα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πολιτική συνέπεια, έχοντας ως προτεραιότητα τη σταθερότητα της χώρας, την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της πολιτικής ευρύτερα.