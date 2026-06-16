Τελικά, το κύκλωμα της Χαμάς, μέρος του οποίου φέρονται να είναι και οι τρεις ύποπτοι στην Κύπρο, δείχνει να είναι όλο και μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας αποτράπηκε την ύστατη τρομοκρατική επίθεση στη χώρα η οποία μάλιστα, ενδεικτικό της αρρώστιας στο μυαλό αυτών των ανθρώπων θα γινόταν τις μέρες της δεύτερης επετείου της 7ης Οκτωβρίου, δηλαδή το περασμένο φθινόπωρο σε εβραϊκούς αλλά και ισραηλινούς στόχους. Από εκεί ξετυλίχθηκε το κουβάρι.

Οι γερμανικές Αρχές ανακάλυψαν ότι οι δράστες είχαν ήδη επιλέξει στόχους, είχαν εξασφαλίσει οπλισμό και είχαν, μάλιστα, γυρίσει και βίντεο ανάληψης ευθύνης.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, η πανευρωπαϊκή αυτή συμμορία τρομοκρατών είχε δημιουργήσει, για λογαριασμό των «κεντρικών» της Χαμάς —για τα οποία κάποιοι ακόμη κλαίνε, συνυπολογίζοντας περίπου είκοσι χιλιάδες από αυτά τα κτήνη στους νεκρούς του πολέμου στη Γάζα— υποδομές αποθήκευσης και μεταφοράς οπλισμού σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Σίγουρα δεν ήταν πρωτοφανής επίσης, η αδιαφορία για τις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν πλουσιοπάροχα στο είδος εδώ και πολλά χρόνια προστασία σε ολόκληρο τον κόσμο, με τους συγκεκριμένους οι οποίοι θεωρούν αυτονόητο ότι μπορούν να βάζουν βόμβες και να σκοτώνουν αυτούς που τους ταΐζουν, συνεχίζοντας για σχεδόν έναν αιώνα να δημιουργούν προβλήματα, ακόμα και πολέμους και να εκδιώκονται από όπου κατοίκησαν μαζικά.

Δεν είναι βιολογία όχι. Δεν υπάρχουν κακοί λαοί ή εθνότητες.

Είναι μια νοσηρή αντίληψη την οποία έχει καλλιεργήσει η ανοχή όλων και η οποία έχει αναδείξει αυτό το είδος σε εργαλείο. Πρώτα του πάλαι ποτέ ανατολικού Μπλοκ το οποίο τους δίδαξε να υιοθετήσουν έναν γεωγραφικό προσδιορισμό τον οποίο απέρριπταν ως εθνική ταυτότητα μέχρι τότε για τα δικά του συμφέροντα.

Μετά, από τη βιομηχανία των διεθνών οργανισμών των «φιλανθρώπων» οι οποίοι άρμεγαν και αρμέγουν μαζί με πολιτικούς τους φόρους των κρατών τους. Και ένα σωρό άλλοι οι οποίοι προστέθηκαν, με αποτέλεσμα τις αθλιότητες του τελευταίου διαστήματος.

Πόσοι ξέρουν αλήθεια ότι στο διάστημα 1994-2023 η Δυτική Όχθη και η Γάζα έλαβαν το αστρονομικό ποσό των 46 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια; (σ.σ. στοιχεία PRIO, UNCTAD και Παγκόσμιας Τράπεζας με μικρές αποκλείσεις μεταξύ τους λόγω υπολογισμού). Μιλάμε για μια έκταση (και οι δύο περιοχές μαζί) τόση όση οι ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.

Έως 46 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά το 75% προήλθε από τη Δύση. Την ΕΕ, η οποία ήταν μόνη της έδωσε σχεδόν το 50%, τις ΗΠΑ γύρω στο 20%, και τον Καναδά με την Ιαπωνία το υπόλοιπο 5%. Συνεπώς, το 75% της διεθνούς βοήθειας που εισέρρευσε στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα μετά τις Συμφωνίες του Όσλο προήλθε από δυτικές χώρες και συμμάχους τους (σ.σ. επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD-DAC) που έχουν αναλυθεί από ερευνητικά κέντρα, ανάμεσά τους και το Arab Center Washington DC).

Οι βαθύπλουτοι του Κόλπου; Συνολικά 19% περίπου.

Η Κίνα και η Ρωσία που υποκινούν κάθε αναταραχή στη Δύση και ενισχύουν, ψέκια, ακροαριστερά και ακροδεξιά και λοιπούς ελλειμματικής διανοίας; Πόσα έδωσαν στο διάστημα 1994-2023; Έδωσαν: Η μεν Ρωσία δύο εκατομμύρια – όχι δισεκατομμύρια – το 2013 και άλλα δύο το 2017. Η Κίνα δύο επίσης. Εκατομμύρια. Το 2019 ως «έκτακτη χρηματική βοήθεια προς χαμηλόμισθες οικογένειες».

Πρόσφυγες και «πρόσφυγες» δεν πήραν βέβαια. Τους πήρε η «κακή Δύση» η οποία ως κορόιδο πληρώνει πάντα τη νύφη για να κάνουν χοντρές μπίζνες οι διάφοροι. Πολιτικές και οικονομικές. Εσχάτως και για να χτυπιέται η κάθε ανόητη με ανάγκη να νιώσει σημαντική έξω από τη Γιουροβίζιον και στα Pride που έχουν μετατραπεί σε τσίρκο για τη διεκδίκηση φαντασιακών δικαιωμάτων και την στήριξη ομοφοβικών ισλαμιστών. Βλέπεις πως κατάντησαν και ντρέπεσαι.

Μέχρι να ξυπνήσουμε μια μέρα με κάποιο είδος φασιστών από πάνω μας.

Η νέα φάση της μπίζνας είναι η πιο πετυχημένη και η πιο επικίνδυνη για όλους μας. Η Χαμάς ορίζει πια επίσημους αριθμούς του ΟΗΕ, οι Εβραίοι γίνονται στόχος ρατσιστικών επιθέσεων ως «γενοκτόνοι» εξ αίματος για «γενοκτονίες» που ανατρέπουν τα ίδια τα δεδομένα, και ο κάθε ανιστόρητος αλήτης μπορεί να νιώθει την ίδια άνεση που υπήρχε στη δεκαετία του ’30 και του ’40.

Μπορείς να γίνεις όσο bully γουστάρει η ψυχή σου, αρκεί να το βάζεις στο σωστό πλαίσιο και να το ρίχνεις στα φανταστικά τέρατα.

Το κρίσιμο είναι, επίσης, το ίδιο: το τι κάνουν ή δεν κάνουν οι άλλοι. Κάποια στιγμή, η άνεση με το να νιώθουμε απλά μαλ… στις χώρες μας επιβάλλεται να σταματήσει.

Εδώ, για παράδειγμα, υπάρχει το Άρθρο 113 του Νόμου περί Αρχείου Πληθυσμού, Ν. 141(I)/2002, το οποίο λέει πως όποιος έχει πολιτογραφηθεί μπορεί να χάσει την κυπριακή ιθαγένεια εάν το Υπουργικό ικανοποιηθεί ότι δεν συντελεί στο δημόσιο συμφέρον να εξακολουθήσει το πρόσωπο να είναι πολίτης της Δημοκρατίας, για μια σειρά από λόγους, όπως εάν με έργα ή λόγια επέδειξε έλλειψη νομιμοφροσύνης ή δυσμένεια στη Δημοκρατία.

Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Πάντα. Έτσι πρέπει.

Αλλά εκείνοι που άνετα, λόγω της συμπεριφοράς τους, παραβιάζουν τη νομοθεσία για θέματα προστασίας ασφάλειας της χώρας, δεν είναι καλύτερα να διώκονται και να αντιμετωπίζουν τον Νόμο πριν, λέμε τώρα, τινάξουν οποιοσδήποτε στον αέρα και οδηγήσουν τους άλλους στην ανεργία; Όταν κάποιος εκφράζεται ή στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις, ποια θέση έχει ανάμεσά μας;