O Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ζητά εκ νέου την παύση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, χαρακτηρίζοντας κραυγαλέα, όπως αναφέρει, την «αδυναμία της να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σοβαρά ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί». Σε γραπτή του δήλωση, τονίζει ότι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης αποτελεί μονόδρομο για έξοδο από τα αδιέξοδα.

Την ίδια ώρα, ο Βουλευτής του κόμματος και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού, ζήτησε σήμερα την «άμεση παραίτηση ή την παύση της αρμόδιας Υπουργού», στη βάση της ομόφωνης έκθεσης των τριών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τις καταστροφικές πυρκαγιές, κάνωντας λόγο για «ασήκωτες ευθύνες» της Υπουργού Γεωργίας.

Ο κ. Στεφάνου, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «είναι μεγάλος ο πειρασμός να σχολιάσουμε την ακατανόητη επιμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας να διατηρεί στη θέση της την Υπουργό Γεωργίας, παρά την κραυγαλέα αδυναμία της να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σοβαρά ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί. Είτε πρόκειται για τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, είτε για το ζήτημα του νερού, είτε τώρα με την κρίση του αφθώδους πυρετού, η υπουργός αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων, οπότε η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης αποτελεί μονόδρομο για έξοδο από τα αδιέξοδα».

«Στο σημείο όμως που βρισκόμαστε, πέρα και ανεξάρτητα από τις πολιτικές ευθύνες, προέχει η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. Η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για τον τομέα της κτηνοτροφίας, αλλά και για την οικονομία ευρύτερα, την επισιτιστική βιομηχανία και την τροφοδοτική αλυσίδα, ενώ απειλούνται και πολλές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

«Είναι γι’ αυτό που η Κυβέρνηση θα πρέπει – επιτέλους – να αναλάβει τις ευθύνες της αντί να προσπαθεί να τις μετακυλήσει αλλού. Χρειάζονται σοβαροί και υπεύθυνοι χειρισμοί για να δοθούν λύσεις άμεσα και αποφασιστικά:

1. Για την αποφυγή της μαζικής θανάτωσης ζώων, η οποία – αν γίνει – θα διαλύσει την κτηνοτροφία με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που αλυσιδωτά θα επηρεάσουν βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Χρειάζεται να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση ώστε να προωθηθεί το αίτημα για εξαίρεση από το σχετικό Πρωτόκολλο της ΕΕ.

2. Για τον γεωγραφικό περιορισμό της νόσου ώστε να μην επεκταθεί.

3. Για αγορά ζώων από το εξωτερικό και τη διασφάλιση γρήγορων διαδικασιών για αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου της Κύπρου.

4. Για αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων σε πραγματικές τιμές αγοράς, καθώς και διευκόλυνσή τους σε σχέση με τις ειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Η ανεπάρκεια της υπουργού σας δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για περαιτέρω κωλυσιεργία», καταλήγει.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του κόμματος και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού, ζήτησε την «άμεση παραίτηση ή την παύση της αρμόδιας Υπουργού», στη βάση της ομόφωνης έκθεσης των τριών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τις καταστροφικές πυρκαγιές, κάνωντας λόγο για «ασήκωτες ευθύνες» της Υπουργού Γεωργίας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δαμιανού είπε ότι οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, «κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των ζητημάτων που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου», κατέγραψαν «σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις των υφιστάμενων μηχανισμών διαχείρισης πυρκαγιών», καθώς και «σημαντικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δημόσιες δηλώσεις Υπουργών και υπηρεσιακών των κρατικών υπηρεσιών» και στις τοποθετήσεις τους ενώπιον των Επιτροπών.

Αναφερόμενος στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον των Επιτροπών, σημείωσε ότι η κλήση για πυρκαγιά σε χόρτα στον δρόμο Μαλλιάς προς Άρσος λήφθηκε στις 13:28, ενώ «η εντολή ενεργοποίησης των πτητικών μέσων δόθηκε στις 13:49 και στις 14:18 έγινε η πρώτη εναέρια λήψη, ήτοι 50 λεπτά μετά τον εντοπισμό της πυρκαγιάς».

Για την Αστυνομία, ο κ. Δαμιανού είπε ότι, ενώ «η Αστυνομία είχε την ευθύνη αποκλεισμού δρόμων», ο Αρχηγός Αστυνομίας «απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για το λόγο που δεν έκλεισε εν τέλει ο δρόμος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 2 πολίτες, παραπέμποντας σε εσωτερική έρευνα της αστυνομίας».

Σε σχέση με την Υπουργό Γεωργίας, ανέφερε ότι «αποφεύγοντας συστηματικά να απαντήσει επί της ουσίας των ερωτήσεων των μελών των Επιτροπών, προσπάθησε να μετακυλίσει την ευθύνη του συντονισμού στον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η ίδια «αρνήθηκε να αιτιολογήσει την απουσία κατά τον ουσιώδη χρόνο» του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου της, ενώ, όπως είπε, «με βάση τα λεχθέντα ενώπιον των Επιτροπών, δεν ανταποκρίθηκε γενικά επαρκώς στα καθήκοντά της» και «δεν διευκόλυνε το έργο των Επιτροπών για την άσκηση του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Αναφορά έκανε και στην Πολιτική Άμυνα, λέγοντας ότι «διαπιστώθηκαν δυσχέρειες στην επικοινωνία και τον συντονισμό, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην παροχή καθοδήγησης προς τις κοινότητες και αποσπασματικές διαδικασίες εκκένωσης», ενώ η Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας «δεν παρέθεσε επαρκείς εξηγήσεις για τα σοβαρά ελλείμματα» που παρουσιάστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις κοινοτήτων.

«Η άποψη του ΑΚΕΛ είναι ότι είναι ασήκωτες οι ευθύνες της εναπομείνασας πλέον Υπουργού Γεωργίας», συνέχισε, προσθέτοντας ότι, «αθροιστικά και σωρευτικά θα έπρεπε να έχει προ πολλού παραιτηθεί», ενώ «μόνο τα ευρήματα αναφορικά με τις πυρκαγιές, ουσιαστικά θα έπρεπε να οδηγήσουν αμέσως στην παραίτηση ή στην παύση της αρμόδιας Υπουργού».

Ερωτηθείς για τη Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας, ο κ. Δαμιανού είπε ότι «καταγράφονται στοιχεία και ελλείμματα» και ότι «είναι πλέον ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου, πώς θα διαχειριστεί την πολιτική άμυνα για τα ειδικά αυτά ζητήματα».

Καταληκτικά, ανέφερε ότι «η Έκθεση καταγράφει γεγονότα, τα οποία νομίζω φωτογραφίζουν ξεκάθαρες πολιτικές και θεσμικές ευθύνες και είναι ομόφωνη».