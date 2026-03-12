Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξαιτίας των αντιδράσεων που προκαλεί η συνέχιση της παρουσίας της Μαρίας Παναγιώτου στο Υπουργείο Γεωργίας. Η δεύτερη ή, κατά άλλους, τρίτη ευκαιρία που έδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην Υπουργό Γεωργίας δεν τον δικαίωσε, με αποτέλεσμα πλέον να καλείται να αναλάβει το κόστος από την ανεπαρκή διαχείριση ενός ακόμα σοβαρού ζητήματος.

Ο κτηνοτροφικός κόσμος βράζει, η κοινωνία στέκεται καχύποπτα απέναντι σε κάθε δήλωση και απόφαση που αφορά το συγκεκριμένο Υπουργείο, η μουρμούρα στα κόμματα της συμπολίτευσης εντείνεται μέρα με την ημέρα, ενώ σύσσωμη πλέον η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας.

Την ίδια ώρα, και εντός της Κυβέρνησης, αρχίζουν να διαφαίνονται σύννεφα αμηχανίας για την έντονη κριτική που δέχεται το Υπουργείο, εξαιτίας ζητημάτων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το φέρνουν στο επίκεντρο της κριτικής. Την ώρα που ο Νίκος Χριστοδουλίδης κέρδιζε πόντους πολιτικής εκτίμησης για τη στήριξη που η Κύπρος κέρδιζε σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας, ως αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής του, δέχεται ταυτόχρονα πολιτικό κόστος στο εσωτερικό για τους χειρισμούς του Υπουργείου Γεωργίας στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού. Ένα ζήτημα που έρχεται σε συνέχεια της έντονης κριτικής που δέχθηκε για το θέμα του Υδατικού, καθώς και για το κόστος από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό το περασμένο καλοκαίρι.

Η απασφάλιση της Αννίτας

Οι διαστάσεις που λαμβάνει το θέμα του αφθώδους πυρετού και οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, έφεραν χθες και την επίθεση της Αννίτας Δημητρίου κατά της Υπουργού Γεωργίας. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων που ζητούσαν την παύση της Υπουργού Γεωργίας, ενώ το ΑΚΕΛ είχε από τις πρώτες μέρες ζητήσει την παραίτησή της. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ζήτησε χθες επιτακτικά την ανάληψη ευθύνης και την παραίτηση της Μαρίας Παναγιώτου.

«Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου», είπε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ενώ επεσήμανε πως «το πρώτο που οφείλουμε να πούμε είναι ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται, εργαζόμενοι που ανησυχούν για το εισόδημά τους, οικογένειες που ζουν με αβεβαιότητα και πολίτες που λαμβάνουν αντικρουόμενα μηνύματα».

Πιο συγκεκριμένα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, αφού σημείωσε ότι «σε μια τόσο σοβαρή κρίση, η κοινωνία ανέμενε έναν ενιαίο επιχειρησιακό και επικοινωνιακό συντονισμό από την Υπουργό Γεωργίας με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες», πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες ημέρες διαμορφώθηκε η εικόνα αντιφατικών τοποθετήσεων μεταξύ κυβέρνησης, υπουργείου και αρμόδιων υπηρεσιών. Άλλα ακούει ο πολίτης από τη μία πλευρά και άλλα από την άλλη. Σε μια υγειονομική και παραγωγική κρίση, οι αντιφάσεις δεν είναι απλώς επικοινωνιακό λάθος, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και αποδυναμώνουν τη συμμόρφωση με τα μέτρα».

Τόνισε πως «δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ολόκληρο τον τομέα της κτηνοτροφίας να καταστρέφεται και να περιμένουμε με διαβεβαιώσεις του Προέδρου ότι θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα, να διαβεβαιώνει η Υπουργός στη Βουλή ότι δεν θα γίνουν θανατώσεις μη ασυμπτωματικών ζώων και το ίδιο βράδυ να βγαίνει ένταλμα για θανάτωση όλων των ζώων συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας».

«Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Είναι ντροπιαστικό. Είναι βαθιά υποτιμητικό. Είναι μνημείο αποτυχίας και ανευθυνότητας απέναντι στους κτηνοτρόφους μας και την κυπριακή οικονομία», είπε.

Προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις στην ΕΕ

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέστειλε επιστολή για το θέμα στον πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, με την οποία τον ενημερώνει για την κατάσταση και ζητά τη συνδρομή του. Η Αννίτα Δημητρίου κατέθεσε και τέσσερις προτάσεις του ΔΗΣΥ για το θέμα:

> Να ξεκαθαρίσει τι ισχύει και τι δεν ισχύει με τα πρωτόκολλα και αν μπορούν να διαφοροποιηθούν. Θέση μας είναι η θανάτωση μόνο των συμπτωματικών ζώων.

> Να υπάρξει έστω και τώρα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης με σαφή ενημέρωση και καθοδήγηση.

> Σύσταση επιτροπής με εμπειρογνώμονες και ειδικούς για την αντιμετώπιση της κρίσης.

> Ξεκαθάρισμα και σαφές σχέδιο για τις αποζημιώσεις.

Βίκτωρας: «Ψηφοθηρικοί οι λόγοι»

Η απάντηση της Κυβέρνησης στις αναφορές της προέδρου του ΔΗΣΥ δεν ήρθε ούτε από τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ούτε από τον Γιάννη Αντωνίου, αλλά από τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο. Το γεγονός ότι το Προεδρικό επέλεξε να απαντήσει ο διευθυντής επικοινωνίας του Προέδρου και όχι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ή ο βοηθός Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει και αυτό τη σημασία του, πέραν των όσων αναφέρθηκαν στην απάντηση.

Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος κατηγόρησε την Αννίτα Δημητρίου για κρεσέντο λαϊκισμού «με προφανή στόχο την ψηφοθηρία ενόψει των βουλευτικών εκλογών».