Δηκτική απάντηση προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν έδωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Το μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα πάψει να λειτουργεί και ο ίδιος δεν θα σταματήσει να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες έστειλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Με τρόπο δηκτικό και σαφή υπενθύμισε στον Τουρκοκύπριο ηγέτη πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Ο Έρχιουρμαν σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα επανέλαβε το μόνιμο «παράπονο» ότι η κυπριακή κυβέρνηση υπογράφει στρατιωτικές συμφωνίες με κράτη της περιοχής αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους. Η θέση του κατοχικού ηγέτη είναι πως η ΚΔ δεν πρέπει να προχωρεί στην υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας επειδή οι Τουρκοκύπριοι δεν συμφωνούν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι θα συνεχίσει να υπογράφει, τονίζοντας ότι συμμετέχει στις συνομιλίες με δύο ιδιότητες, ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής πλευράς, αλλά και ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τα θέματα εγγυήσεων.

«Από εκεί και πέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι καιρός να το αντιληφθούν όλοι, είναι κράτος μέλος της ΕΕ, κράτος των ΗΕ και θα συνεχίσει να υπογράφει συμφωνίες που αναδεικνύουν όχι μόνο τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας», σημείωσε.

Ξεκίνησε αφού είδε τον Ερντογάν

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν εδώ και μέρες επαναλαμβάνει ότι από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα η οποία θα έχει χρονικό ορίζοντα πέντε μηνών και θα κλείσει με το τέλος της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, «η πρωτοβουλία έχει ήδη ξεκινήσει μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Τουρκία και αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο».

Υπενθύμισε ότι ο ίδιος το είχε αναφέρει από τότε, χωρίς να έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Έρχιουρμαν. Επανέλαβε ότι ο ΓΓ ΟΗΕ ξεκίνησε «να εργάζεται επί της ουσίας του Κυπριακού και είμαστε έτοιμοι, γιατί άκουσα και κάτι δηλώσεις περί εκλογών και προεδρίας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, και την άλλη εβδομάδα αν μας καλέσει, αν θεωρεί ότι η πρωτοβουλία του είναι σε ώριμο στάδιο, επί της ουσίας — επαναλαμβάνω αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας — είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε».

Προσπαθεί να επιβεβαιώσει τη θέση της

Όλα δείχνουν πως η όποια κινητικότητα στο Κυπριακό θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κι αυτό έχει μια εξήγηση σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η τουρκική πλευρά θέλει να επιβεβαιώσει τη θέση της, την οποία είχε μεταφέρει και προς την Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ότι η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ και οι βουλευτικές εκλογές ήταν εμπόδιο. Κατά τον ΠτΔ, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της τουρκικής τακτικής για να χρονοτριβεί.

Τον φοβίζει η ονοματολογία

Ο άλλοτε υπέρμαχος της λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, Τουφάν Έρχιουρμαν, τώρα δεν θέλει να κολλά στο όνομα της λύσης. Σε συνέντευξή του σε τουρκοκυπριακό κανάλι είπε ότι δεν είναι σωστό να διεξάγονται συζητήσεις για τις έννοιες και, αναφερόμενος στο μοντέλο της ομοσπονδίας, υποστήριξε ότι αυτή δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μόνο καλούπι. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, πρέπει να εστιαζόμαστε πιο πολύ στο περιεχόμενο παρά στα ονόματα.

Υποστηρίζοντας ότι η προσέγγισή του είναι ξεκάθαρη, ο Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι το πιο θεμελιώδες στοιχείο στο μοντέλο λύσης είναι η πολιτική ισότητα, αναφέροντας ότι η εκ περιτροπής προεδρία αποτελεί κομμάτι της.

Αναφερόμενος στα σχέδια λύσης του παρελθόντος, ο Έρχιουρμαν υπενθύμισε τις διαφορετικές αξιολογήσεις για τον χαρακτήρα του Σχεδίου Ανάν. «Κάποιοι το είπαν ομοσπονδία, κάποιοι είπαν είναι κοντά στη συνομοσπονδία, κάποιοι το παρομοίασαν με ενιαίο κράτος», πρόσθεσε.

Επιμένει να προτάσσει τα ΜΟΕ

Στις δηλώσεις του ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν άλλαξε την προσέγγισή του ως προς την πρόταξη των ΜΟΕ έναντι της συζήτησης της ουσίας του Κυπριακού. Δικαιολόγησε τη στάση του λέγοντας: «Να κάνουμε το πρώτο βήμα με καλή θέληση, υπομονή, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα», σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν απτά βήματα στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.