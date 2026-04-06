Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνοντας στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, σήμερα το απόγευμα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί στον χώρο συνάντησης του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, και ερωτηθείς ποιες είναι οι προσδοκίες του από τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση ως συνέχεια της συνάντησης που είχα με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, μια συνάντηση την οποία χαρακτήρισα ως ιδιαίτερα εποικοδομητική, ως ενθαρρυντική για τα επόμενα βήματα, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών και πηγαίνω πρωτίστως για να συζητήσω, να ανταλλάξω απόψεις για όλα όσα είχα συζητήσει με τον ΓΓ.

Από εκεί και πέρα, αν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί να θέσει κάποια θέματα πολύ ευχαρίστως θα τα συζητήσω».

Σε ερώτηση αν ο κ. Έρχιουρμαν είχε μοιραστεί μαζί του τα όσα είχε συζητήσει στη δική του συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα ΗΕ μοιράστηκαν με τον κ. Έρχιουρμαν το περιεχόμενο, την ουσία της συζήτησης που είχα με τον ΓΓ στις Βρυξέλλες».

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξει χαραμάδα ελπίδας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα για να υπάρξει ελπίδα. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή και πηγαίνω με πολιτική βούληση. Είμαι αισιόδοξος, οφείλω να είμαι αισιόδοξος, χωρίς να παραγνωρίζω δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, είμαι απόλυτα ρεαλιστής, αλλά πηγαίνω γιατί ξέρω πολύ καλά ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η συνάντηση θα λάβει χώρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα από δικής μας πλευράς, οι λειτουργοί του Τύπου, τα ΜΜΕ να είναι εκεί ως είθισται σε τέτοιες συναντήσεις».