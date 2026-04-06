Χωρίς προοπτική για βήματα προς τα εμπρός στο Κυπριακό η σημερινή συνάντηση ανάμεσα στους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν. Η αρνητική στάση του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων περιορίζει τις πιθανότητες για κάτι θετικό στο εγγύς μέλλον.

Πρώτη συνάντηση μετά τις συνομιλίες με τον ΓΓ ΟΗΕ

Η σημερινή θα είναι η πρώτη τους κοινή συνάντηση μετά τις χωριστές συναντήσεις που είχαν με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε δει τον Αντόνιο Γκουτέρες στις 11 Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον είχε συναντήσει στις 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Αυτό που αναμένεται, τουλάχιστον από ελληνοκυπριακής πλευράς, είναι πως κατά τη σημερινή τους συνάντηση Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν θ’ ανταλλάξουν απόψεις για το τι συζητήθηκε στις συναντήσεις τους με τον ΓΓ του ΟΗΕ και πώς τα Ηνωμένα Έθνη βλέπουν τον τρόπο για να επιτευχθεί πρόοδος στο Κυπριακό. Θ’ ανταλλάξουν επίσης απόψεις για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία.

Οι προηγούμενες συναντήσεις και η Ολγκίν

Το τελευταίο τετ-α-τετ των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν ήταν στις 24 Φεβρουαρίου και η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή δήλωση. Νωρίτερα φέτος, συναντήθηκαν και στις 28 Ιανουαρίου, παρουσία της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία έκτοτε έφυγε από το προσκήνιο λόγω και των εκλογών στη χώρα της.

Έτοιμος να συζητήσει και ουσία

Το Σάββατο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έστειλε ένα ακόμα μήνυμα προς τον Έρχιουρμαν, διαμηνύοντάς του ότι είναι έτοιμος να συζητήσει πέραν από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την ουσία του Κυπριακού.

Μετά την επίσκεψή του το Σάββατο στο Φυλάκιο «Αλεύκα» της Εθνικής Φρουράς, στον Πύργο Τηλλυρίας, κι ερωτηθείς κατά πόσο το θέμα του οδοφράγματος των Κοκκίνων βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων με την τ/κ πλευρά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι «είναι στην ατζέντα».

Είναι μία από τις προτάσεις μας, πρόσθεσε. «Αφορά μια περιοχή περίπου 4,6 χιλιομέτρων, η οποία θα βελτιώσει αφάνταστα την καθημερινότητα των πολιτών που ζουν στην περιοχή. Και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θεωρώ ότι, αν θέλουμε να δούμε ουσιαστικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, είναι μια κίνηση που μπορεί να γίνει από τουρκικής πλευράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια θετική ανταπόκριση».

Τη Δευτέρα, ανέφερε, στη συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν θα επιδιώξει πρωτίστως να συζητηθούν θέματα ουσίας. «Αλλά την ίδια στιγμή είμαι έτοιμος να συζητήσω και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», πρόσθεσε.

Προσέρχεται με βούληση ο ΠτΔ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με την απαραίτητη πολιτική βούληση και δημιουργική προσέγγιση, με στόχο την επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, κατά την ομιλία του στο εθνικό μνημόσυνο της Ευφροσύνης Προεστού, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στη Λευκωσία.

«Εάν και η άλλη πλευρά κινηθεί με την ίδια προσέγγιση, τότε δημιουργούνται βάσιμες προσδοκίες για το επόμενο βήμα», σημείωσε ο κ. Αντωνίου.

«Η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μάς ενθαρρύνει να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια και να αξιοποιήσουμε κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα ώστε να τερματίσουμε το απαράδεκτο στάτους κβο», συμπλήρωσε.

ΑΚΕΛ: «Η επικέντρωση σε ΜΟΕ έχει αποτύχει»

Λίγο πριν από τη σημερινή συνάντηση, σημαντικό μήνυμα με πρωτίστως αποδέκτη τον Τουφάν Έρχιουρμαν έστειλε χθες ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση του κόμματος για τη θυσία των Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη, οι οποίοι δολοφονήθηκαν πριν από 61 χρόνια, υπέδειξε πως η τακτική επικέντρωσης στα ΜΟΕ απέτυχε.

«Η τακτική της επικέντρωσης σε ΜΟΕ είναι προφανές ότι έχει αποτύχει. Αντί να δημιουργεί προοπτική, μετατράπηκε σε εμπόδιο. Έφτασε η ώρα να επιχειρήσουμε να πάμε κατευθείαν στην ουσία του Κυπριακού, διαφυλάσσοντας, βεβαίως, το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί με πολύ κόπο και δουλειά όλα τα προηγούμενα χρόνια», είπε.

Κάθε μέρα με παρατεταμένο αδιέξοδο

Ο Στ. Στεφάνου τόνισε ότι το παρατεταμένο αδιέξοδο παγιώνει την τουρκική κατοχή μέρα με τη μέρα και η διχοτόμηση, αντί να αντιμετωπίζεται ως προσωρινή ανωμαλία, κινδυνεύει να γίνει μόνιμη πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, είπε, η Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών, υπονομεύοντας τη συμφωνημένη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

«Απέναντι σε αυτή την κατάσταση επιβάλλεται μια αποφασιστική, συνεπής και ενεργητική στρατηγική για επανέναρξη των συνομιλιών, η οποία να χαρακτηρίζεται από καθαρά μηνύματα και πρωτοβουλίες, χωρίς αμφισημίες και μεγαλοστομίες. Αυτό που προέχει είναι η λύση και όχι το χάιδεμα των αυτιών συγκεκριμένων ακροατηρίων ενόψει εκλογών. Βουλευτικών και προεδρικών», υπογράμμισε.

Με ανησυχία, πρόσθεσε, διαπιστώνουν ότι αυξάνονται οι φωνές που επενδύουν στον εθνικισμό και στον διαχωρισμό, καλλιεργώντας την καχυποψία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αντί να οικοδομούν εμπιστοσύνη.

