Αυτή τη φορά, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν δεν θέλουν απλώς να συναντηθούν μόνοι τους στην οικία Ντιάν, αλλά ούτε την παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση της 6ης Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα των ΜΜΕ, γιατί οι ηγέτες θέλουν να έχουν μια παραγωγική συζήτηση, ανέφερε πηγή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Το νέο τετ-α-τετ ανάμεσα στους δύο ηγέτες γνωστοποιήθηκε χθες αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε στα κατεχόμενα ο Χασίμ Ντιάν με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η ανακοίνωση της συνάντησης

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, Χασίμ Ντιάν.

Πιο χρήσιμο χωρίς τις κάμερες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα ΜΜΕ, ενώ θα δοθεί μόνο επίσημο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τις δύο πλευρές.

Σε ό,τι αφορά την ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το πρωί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση.

Πηγή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, απαντώντας στον «Φ» γιατί δεν θα επιτραπεί στα ΜΜΕ να καλύψουν τη συνάντηση των δύο ηγετών, παρέπεμψε στον πανζουρλισμό που προκαλεί η παρουσία κάπου 50 λειτουργών των μέσων ενημέρωσης. Σημείωσε επίσης ότι δεν θα υπάρξουν δηλώσεις από τους δύο ηγέτες.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι οι δύο ηγέτες θέλουν να επικεντρωθούν «στο να έχουν μια παραγωγική συνάντηση χωρίς κάμερες».

Ο Τουφάν θέλει όμως και κοινωνικές συναντήσεις

Ενώ η συνάντηση της Δευτέρας θα είναι κατά κάποιο τρόπο και κεκλεισμένων των θυρών, προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη των δύο ηγετών, ο Τουφάν Έρχιουρμαν εμφανίζεται δημοσίως να θέλει και κοινωνικού χαρακτήρα συναντήσεις.

Συνεχίζοντας την άσκηση πολιτικής μέσω των social media, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων υποστήριξε πως δεν ήταν αρνητικός για μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Πρόσθεσε πως «τέθηκε εκ μέρους μας ότι θα ήταν χρήσιμες και συναντήσεις κοινωνικού περιεχομένου εκτός της επίσημης μορφής» αλλά «απορρίφθηκε εκ μέρους της ελληνοκυπριακής ηγεσίας με τη δικαιολογία ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο μόνο μετά την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων».

Ούτε λέξη για συνομιλίες

Ζητούμενο στο Κυπριακό παραμένει η επανεκκίνηση των προσπαθειών που θα ανοίξουν το δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής μόνο η ελληνοκυπριακή πλευρά δηλώνει ευθέως την ετοιμότητάς της να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά, ακολουθώντας τις οδηγίες της Άγκυρας, όχι μόνο αποφεύγει να πάρει θέση επ’ αυτού, αλλά αντίθετα εμφανίζεται ενοχλημένη για την εμμονή της ελληνοκυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις.

Τα είπαν Έρχιουρμαν-Ντιάν

Ενημέρωση για τη δράση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έλαβε από τον ειδικό αντιπρόσωπο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης, Χασίμ Ντιάν, ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδόθηκε στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του γραφείου του κατοχικού ηγέτη αναφέρει μόνο ότι στη συνάντηση, εκτός από την ενημέρωση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις. Προστίθεται ότι παρών ήταν και ο εκπρόσωπος του κ. Έρχιουρμαν, Μεχμέτ Ντανά.

Παρουσίαση προτεραιοτήτων ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο ειδικός αντιπρόσωπος και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Χασίμ Ντιάν, παρουσίασε τις προτεραιότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ μετά τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Μιλώντας στη συνέχεια σε εκπροσώπους του Τύπου, ο Ντιάν δήλωσε ότι είχε «μια πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον κ. Έρχιουρμαν. Ανέφερε ότι τον ενημέρωσε «για τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ κατά τους τελευταίους έξι μήνες, από την άφιξή μου στο νησί, και ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με το πώς θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την ηρεμία και τη σταθερότητα σε ολόκληρο το νησί».

Ο Ντιάν αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από το Συμβούλιο Ασφαλείας στα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. «Εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της αποστολής για τους επόμενους μήνες και μπορώ να τις συνοψίσω σε τέσσερις τομείς», είπε.

Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας

Πρώτον, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα ενόψει ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος. Όπως σημείωσε, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι μία από τις 10 ή 11 ειρηνευτικές αποστολές παγκοσμίως «όπου αντιμετωπίζουμε προκλήσεις όσον αφορά τη ρευστότητα και τη διαθεσιμότητα πόρων, αλλά συνεχίζουμε να ενισχύουμε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα».

Δεύτερον, αναφέρθηκε στη διασφάλιση συνεπών περιπολιών και παρακολούθησης σε όλη τη νεκρή ζώνη, ώστε να παραμένει ασφαλής, σταθερή και απαλλαγμένη από περιστατικά. Η τρίτη προτεραιότητα του Ντιάν περιλαμβάνει τη συνέχιση των εργασιών για την αποκατάσταση και ενίσχυση της στήριξης των διακοινοτικών δραστηριοτήτων «όπου είναι δυνατόν, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι ουσιώδες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων».

Τέλος, ανέφερε τη διατήρηση του ρόλου της αποστολής ως σταθεροποιητικής παρουσίας, συμβάλλοντας έτσι στις ευρύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας στο μέλλον.