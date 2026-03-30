Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), Χασίμ Ντιάν, παρουσίασε τις προτεραιότητες της UNFICYP μετά τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Μιλώντας στη συνέχεια σε εκπροσώπους του Τύπου, ο Ντιάν δήλωσε ότι είχε «μια πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον κ. Έρχιουρμαν. Ανέφερε ότι τον ενημέρωσε «για τις δραστηριότητες της UNFICYP κατά τους τελευταίους έξι μήνες, από την άφιξή μου στο νησί, και ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με το πώς θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την ηρεμία και τη σταθερότητα σε ολόκληρο το νησί», ανέφερε.

Ο Ντιάν αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη ανανέωση της εντολής της UNFICYP από το Συμβούλιο Ασφαλείας στα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. «Εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της αποστολής για τους επόμενους μήνες και μπορώ να τις συνοψίσω σε τέσσερις τομείς», είπε.

Πρώτον, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα ενόψει ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος. Όπως σημείωσε, η UNFICYP είναι μία από τις 10 ή 11 ειρηνευτικές αποστολές παγκοσμίως «όπου αντιμετωπίζουμε προκλήσεις όσον αφορά τη ρευστότητα και τη διαθεσιμότητα πόρων, αλλά συνεχίζουμε να ενισχύουμε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα».

Δεύτερον, αναφέρθηκε στη διασφάλιση συνεπών περιπολιών και παρακολούθησης σε όλη τη νεκρή ζώνη, ώστε να παραμένει ασφαλής, σταθερή και απαλλαγμένη από περιστατικά. Η τρίτη προτεραιότητα του Ντιάν περιλαμβάνει τη συνέχιση των εργασιών για την αποκατάσταση και ενίσχυση της στήριξης των διακοινοτικών δραστηριοτήτων «όπου είναι δυνατόν, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι ουσιώδες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων».

Τέλος, ανέφερε τη διατήρηση του ρόλου της αποστολής ως σταθεροποιητικής παρουσίας, συμβάλλοντας έτσι στις ευρύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας στο μέλλον.

Ο επικεφαλής της UNFICYP χαιρέτησε τη δέσμευση Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης «εξέφρασε τη στήριξή του στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της αποστολής».

