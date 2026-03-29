Την αισιοδοξία του για μετουσίωση της πολιτικής βούλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

Ερωτηθείς αν υπήρξε απάντηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά για συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να μην αποδεχτεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να γίνει μια συνάντηση».

Σε ερώτηση για τον «μαραθώνιο» του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε στον τερματισμό. «Αισιοδοξώ με όσα έχω ακούσει από τον Γενικό Γραμματέα και ελπίζω να υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση και από όλες τις άλλες πλευρές. Έτσι, αυτή η ξεκάθαρη πολιτική βούληση με σχεδιασμό θα μετουσιωθεί σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα», σημείωσε.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τις εγκαταστάσεις κεραιών από τις Βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι και αν η Κυβέρνηση γνωρίζει τα σχέδια των Βρετανών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αυτό το θέμα μαζί με πολλά άλλα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν και που έχουν καθοριστεί από κυπριακής πλευράς, για να ξεκινήσει μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τους Βρετανούς και για το συγκεκριμένο θέμα.

