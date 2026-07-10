Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.
Η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης, ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
Τουλάχιστον έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μία γυναίκα υπέστη εγκαύματα, ενώ ένας άλλος τραυματίας παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης πριν οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα στη γύρω δασική έκταση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η αιτία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.
Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε στο κλείσιμο δρόμων και στην εκκένωση κατοικιών, ενώ περίπου 50 κάτοικοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε πολιτιστικό κέντρο για φιλοξενία. Η ισπανική Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών που αναπτύσσεται σε μεγάλες καταστροφές, επρόκειτο να συνδράμει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έξι νεκρούς.
Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τραγωδία».
«Οι καρδιές μας είναι βαριές και είμαστε συντετριμμένοι από τη θλίψη», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι η Ισπανία θα διαθέσει φέτος τον μεγαλύτερο μηχανισμό αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που έχει αναπτύξει ποτέ για τη θερινή περίοδο.
Η χώρα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα συχνότερα και παρατεταμένα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), περισσότερα από 971.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων κάηκαν στην Ισπανία το 2025, καθιστώντας την περασμένη χρονιά τη χειρότερη των τελευταίων ετών όσον αφορά τις πυρκαγιές.