Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης, ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Τουλάχιστον έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μία γυναίκα υπέστη εγκαύματα, ενώ ένας άλλος τραυματίας παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

⚫️ÚLTIMA HORA | Se elevan a doce las personas fallecidas en #IFLosGallardos en Almería



📰Toda la información y declaraciones del consejero de @InteriorJunta @antoniosanz en el enlace



📸 @Plan_INFOCA https://t.co/Sp4UcKArdE pic.twitter.com/fHbHs011OK — EMA 112 (@E112Andalucia) July 10, 2026

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης πριν οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα στη γύρω δασική έκταση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η αιτία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε στο κλείσιμο δρόμων και στην εκκένωση κατοικιών, ενώ περίπου 50 κάτοικοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε πολιτιστικό κέντρο για φιλοξενία. Η ισπανική Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών που αναπτύσσεται σε μεγάλες καταστροφές, επρόκειτο να συνδράμει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έξι νεκρούς.

#INTERNACIONAL🔥🚨|| Un incendio forestal en Los Gallardos, Almería, dejó seis personas fallecidas y obligó al desalojo de más de 50 habitantes de distintas zonas cercanas. Más de 150 efectivos trabajan para controlar las llamas, con apoyo de la UME y cuerpos de emergencia.… — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) July 9, 2026

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τραγωδία».

«Οι καρδιές μας είναι βαριές και είμαστε συντετριμμένοι από τη θλίψη», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

⚫️ Con el alma encogida y rotos de dolor. Nuestro profundo pesar a las familias de las seis personas fallecidas en el #IFLosGallardos y el cariño de todos a los municipios afectados por el incendio.



Una tragedia.



Estamos consternados por esta terrible noticia. https://t.co/kxSsmR3yvQ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 9, 2026

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι η Ισπανία θα διαθέσει φέτος τον μεγαλύτερο μηχανισμό αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που έχει αναπτύξει ποτέ για τη θερινή περίοδο.

Η χώρα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα συχνότερα και παρατεταμένα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), περισσότερα από 971.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων κάηκαν στην Ισπανία το 2025, καθιστώντας την περασμένη χρονιά τη χειρότερη των τελευταίων ετών όσον αφορά τις πυρκαγιές.

ertnews.gr