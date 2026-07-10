Δίνοντας λύση σε μια διαχρονική προτεραιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κυβέρνηση αποφάσισε για τη φετινή αντιπυρική περίοδο σε σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Με την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και την πρόσληψη 60 νέων μελών τακτικού ωρομίσθιου προσωπικού επεκτείνεται η 24ωρη λειτουργία των Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου, ένα μέτρο που στοχεύει στην άμεση επέμβαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου και στη δραστική μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, ιδιαίτερα κατά τις κρίσιμες βραδινές ώρες.

Για την υλοποίηση της επέκτασης εξασφαλίστηκε κονδύλι ύψους €473.346, το οποίο καλύπτει την υπερωριακή στελέχωση των σταθμών για περίοδο τριών μηνών. Με τη χρηματοδότηση αυτή, η παρουσία της Πυροσβεστικής ενισχύεται αισθητά στις αγροτικές και ημιορεινές περιοχές.

Συγκεκριμένα, στους ήδη υφιστάμενους 24ωρους σταθμούς Μονιάτη, Ευρύχου και Στρουμπιού, προστίθενται πέντε επιπλέον σε συνεχή λειτουργία σε Πάχνα, Κελοκέδαρα, Λεύκαρα, Περιστερώνα και Ξυλοφάγου.

Με την προσθήκη αυτή, ο συνολικός αριθμός των σταθμών υπαίθρου που λειτουργούν σε συνεχή βάση ανέρχεται πλέον στους οκτώ. Πρόκειται για ακόμη ένα μέτρο που εφαρμόζεται κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, με στόχο τη μείωση του χρόνου πρώτης ανταπόκρισης και την αποτελεσματικότερη προστασία των κοινοτήτων, των δασών και των αγροτικών περιοχών.

Η ανάγκη για τη συνεχή στελέχωσή τους κρίθηκε επιτακτική, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η παρατεταμένη ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, οι σταθμοί αυτοί θα προσφέρουν άμεση συνδρομή σε τροχαία δυστυχήματα, επιχειρήσεις διάσωσης και άλλες ανθρωπιστικές ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο σχεδιασμός για την περαιτέρω αναβάθμιση της πυροπροστασίας της υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μελέτη για τη δημιουργία 14 νέων Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα σταδιακής μετάβασης όλων των υφιστάμενων σταθμών σε καθεστώς 24ωρης λειτουργίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου πυροπροστασίας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η επέκταση του ωραρίου των σταθμών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο οποίος περιλαμβάνει σειρά πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς, καθώς από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 1.250 πυρκαγιές υπαίθρου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της συνεχούς επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Στη μάχη της πυρόσβεσης και της πρόληψης επιχειρούν 13 πτητικά μέσα. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκαν 400 μέλη εθελοντικών ομάδων σε εξειδικευμένα θέματα καταστολής πυρκαγιών και διαχείρισης κρίσεων, ενισχύοντας την κοινή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κατακυρώθηκε προσφορά για την εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτροοπτικών μέσων επιτήρησης σε βιομηχανικές περιοχές και στο ενεργειακό κέντρο, με στόχο την άμεση ανίχνευση εστιών.

Επιπλέον, αξιοποιείται το υφιστάμενο δίκτυο καμερών επιτήρησης σε δασικές και ημιορεινές περιοχές, ενώ καθημερινά επιχειρούν μηχανοκίνητα περίπολα και ομάδες χειριστών drones για τον έγκαιρο εντοπισμό καπνού.

Παράλληλα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή ο συστηματικός έλεγχος και η συντήρηση των υδροστομίων πυρόσβεσης σε όλες τις πόλεις και τις κοινότητες.

Για πρώτη φορά θα αναπτυχθεί στην Κύπρο, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, εξειδικευμένη χερσαία ομάδα πυρόσβεσης από την Ελλάδα, η οποία θα επιχειρεί με βάση τις Πλάτρες κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Επίσης, έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα 10 καδενοφόρα οχήματα σε στρατηγικά σημεία στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας για άμεση ανταπόκριση, σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα, 5 βυτιοφόρα οχήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα για ανταπόκριση και προμήθεια νερού για ανεφοδιασμό των βυτίων των πυροσβεστικών οχημάτων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Νίκο Λογγίνο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει συγκροτήσει ειδικές ομάδες πρόληψης πυρκαγιών, οι οποίες πραγματοποιούν συστηματικές επισκέψεις σε κοινότητες όλων των επαρχιών. Παρέχουν καθοδήγηση προς τα κοινοτικά συμβούλια για τον έγκαιρο εντοπισμό επικίνδυνων σημείων που χρήζουν καθαρισμού, καθώς και για τη δημιουργία και ορθή συντήρηση των αναγκαίων αντιπυρικών ζωνών.

Ο Αρχιπύραρχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του Κέντρου Κρίσεως και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για έναν σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης, ο οποίος ενσωματώνει προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Μέσω αυτού, διασφαλίζεται η άμεση αξιολόγηση και ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των διαθέσιμων επίγειων και εναέριων δυνάμεων σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας, παράλληλα, τα μετεωρολογικά δεδομένα για την έγκαιρη αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών.