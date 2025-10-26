Ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας και πυρόσβεσης για τις ημιορεινές περιοχές της Κύπρου εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την απάντηση της Υπουργού Μαρίας Παναγιώτου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Αμμοχώστου Γιώργου Κάρουλλα.

Η Υπουργός ανέφερε ότι οι ημιορεινές περιοχές, λόγω του ανάγλυφου και των κλιματολογικών τους συνθηκών, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά την προστασία τους πολυσύνθετο και απαιτητικό έργο. Όπως σημείωσε, το Τμήμα Δασών είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών στα κρατικά δάση και στη ζώνη δύο χιλιομέτρων γύρω από αυτά, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται ετήσιοι καθαρισμοί, δημιουργούνται και συντηρούνται αντιπυρικές λωρίδες και δασικοί δρόμοι, ενώ λειτουργούν πυροφυλάκια και περιπολίες εδάφους και αέρος με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως ηλεκτροπτικά συστήματα αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιών και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με θερμικές κάμερες.

Η κ. Παναγιώτου επισήμανε ότι πρόσφατα ενισχύθηκε το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Δασών με την πρόσληψη πέραν των 100 νέων δασοπυροσβεστών, πυροφυλάκων και χειριστών ειδικών οχημάτων, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η απόκτηση 10 ιδιόκτητων πτητικών μέσων εντός της επόμενης πενταετίας. Οι ενέργειες αυτές, όπως σημείωσε, αποσκοπούν στη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων κατάσβεσης, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στη συνεργασία του Τμήματος Δασών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως ανέφερε η Υπουργός, η συνεργασία αυτή διασφαλίζει τον συντονισμό τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, μέσα από κοινά σχέδια δράσης, εκπαιδεύσεις και τακτικές συσκέψεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σε σχέση με την αποψίλωση και τον καθαρισμό θάμνων και ξηρής βλάστησης, το Τμήμα Δασών εφαρμόζει προγράμματα στις ζώνες πυροπροστασίας βάσει του περί Δασών Νόμου και των Κανονισμών Δασικής Διαχείρισης. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τη μείωση της καύσιμης ύλης, την οριοθέτηση προστατευτικών δακτυλίων γύρω από κοινότητες, την ελεγχόμενη καύση και βόσκηση, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τις Τοπικές Αρχές.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη χρηματοδοτούμενα έργα για τον καθαρισμό εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων και την προμήθεια θρυμματιστών κλαδεμάτων, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας που συστάθηκε για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς από ηλεκτροφόρα καλώδια, με τη συμμετοχή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Μεταξύ των μέτρων που προωθούνται είναι η υπογειοποίηση καλωδίων, η αντικατάσταση γυμνών αγωγών και η διενέργεια κλαδεύσεων σε κρίσιμα σημεία.

Η Υπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στη Μελέτη που εκπονήθηκε για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στην πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων και πυρκαγιών, με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, συστημάτων παρατήρησης και κινητών κέντρων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, το 2025 αναμένεται να πραγματοποιηθούν 1.000 ώρες εναέριων περιπολιών, έναντι 650 ωρών το 2024 και 100 ωρών το 2021, γεγονός που, όπως τονίζεται, έχει ήδη συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Η κ. Παναγιώτου κατέληξε ότι «η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των κοινοτήτων παραμένει πάγια και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Υπουργείου», υπογραμμίζοντας πως οι προσπάθειες για ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας θα συνεχιστούν με συνέπεια και συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.