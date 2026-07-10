Τις σοβαρές ελλείψεις εργατικού και τεχνικού προσωπικού στον κατασκευαστικό τομέα ανέδειξε το ΕΤΕΚ σε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια, την πρακτική εξάσκηση νέων μηχανικών και τη διαδικασία αδειοδότησης γερανών τύπου πύργου.

Το Επιμελητήριο χαρακτήρισε τεράστιο το πρόβλημα έλλειψης τεχνιτών, εργοδηγών και επιστατών, σημειώνοντας ότι οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σε ειδικότητες όπως οι σιδεράδες και οι καλουπιτζήδες.

Επιπτώσεις σε έργα, κόστος και προσιτή στέγη

Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, η έλλειψη προσωπικού επηρεάζει την ομαλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων και οδηγεί σε αύξηση του κόστους.

Το πρόβλημα έχει, όπως επισημάνθηκε, ευρύτερες επιπτώσεις στην προσιτή στέγη, στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και στη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Το Επιμελητήριο ζήτησε την άμεση εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου, περιλαμβανομένης της ταχύτερης και μηχανογραφημένης εξέτασης αιτημάτων για εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, εισηγήθηκε τη χαρτογράφηση των αναγκών της κατασκευαστικής βιομηχανίας, ώστε να καταγραφούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ειδικότητες στις οποίες παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα κενά.

Το ΕΤΕΚ πρότεινε επίσης την αναβάθμιση της εικόνας των τεχνικών επαγγελμάτων, μέσω της αξιοποίησης των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων και της προσέλκυσης περισσότερων νέων στους συγκεκριμένους κλάδους.

Έμφαση στην ασφάλεια των εργοταξίων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια, με το ΕΤΕΚ να υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλή τυπική υποχρέωση.

Όπως ανέφερε, η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο ποιότητας, επαγγελματισμού και ορθής διαχείρισης κάθε κατασκευαστικού έργου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε αναφορά στο Διεθνές Συνέδριο Κατασκευών ISSA-C, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουλίου 2026 στη Λεμεσό, με θέμα «From Risk to Resilience: Achieving Vision Zero with AI and Sustainable Construction».

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στη μετάβαση από τη διαχείριση του κινδύνου στην ανθεκτικότητα, μέσα από τη στρατηγική Vision Zero, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στον κατασκευαστικό τομέα.

Συζητήθηκαν ακόμη οι πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του, καθώς και η εφαρμογή του SafePass.

Το ΕΤΕΚ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με στόχο μια πιο συστηματική και προληπτική προσέγγιση στα θέματα ασφάλειας.

Ζητείται συνέχιση της πρακτικής εξάσκησης μηχανικών

Στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της συνέχισης του Έργου Πρακτικής Εξάσκησης για νέους πτυχιούχους στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής, της Πολιτικής Μηχανικής και της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.

Το ΕΤΕΚ ανέφερε ότι το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλή ένταξη νέων μηχανικών στην αγορά εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, ζήτησε την έγκαιρη ανανέωσή του κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να μην υπάρξει διακοπή στην εφαρμογή του.

Αλλαγές στην αδειοδότηση γερανών τύπου πύργου

Συζητήθηκε επίσης η απαίτηση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση γερανών τύπου πύργου.

Το ΕΤΕΚ επανέλαβε τη θέση ότι η υφιστάμενη διαδικασία είναι δυσλειτουργική και χρονοβόρα και πρέπει να αντικατασταθεί από έναν περισσότερο ορθολογικό μηχανισμό.

Το θέμα αναμένεται να επανεξεταστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Εκ μέρους του ΕΤΕΚ συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ο Α΄ αντιπρόεδρος, Πλάτωνας Στυλιανού, ο γενικός γραμματέας, Ανδρέας Θεοδότου, και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα.

Από πλευράς Υπουργείου Εργασίας συμμετείχαν ο Υπουργός Μαρίνος Μουσιούττας, ο γενικός διευθυντής Στέλος Χειμώνας, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Τασούλα Κυπριανίδου, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.