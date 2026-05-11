Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων κατά Εκλογική Περιφέρεια έχει ως ακολούθως:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου, Κερύνειας 198.553, 116.924, 116.392, 60.489, 47.384, 28.845 ΣΥΝΟΛΟ 568.587

Στους πιο πάνω αριθμούς περιλαμβάνονται και 859 Τουρκοκύπριοι, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Διευκρινίζεται, επίσης, πως δικαίωμα ψήφου έχουν και 595 εγκλωβισμένοι (335 της Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας και 260 της Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου), που δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω αριθμούς.

Στο πλαίσιο των προσεχών Βουλευτικών Εκλογών και της Εκλογής Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, θα λειτουργήσουν συνολικά 1.217 εκλογικά κέντρα, τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως:

Επαρχία Βουλευτικές Εκλογές Εκλογή Θ.Ο. Μαρωνιτών Σύνολο Λευκωσίας 445 9 454 Αμμοχώστου 59 0 59 Λάρνακας 203 1 204 Λεμεσού 349 2 351 Πάφου 135 1 136 Εξωτερικό 13 0 13 ΣΥΝΟΛΟ 1.204 13 1.217

Εκλογή Αντιπροσώπου Θρησκευτικής Ομάδας Μαρωνιτών 2026

Τα εκλογικά κέντρα, στα οποία έχουν κατανεμηθεί οι εκλογείς της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:

01. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ – Κέντρο «Α»

02. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ – Κέντρο «Β»

03. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ – Κέντρο «Γ»

04. Γυμνάσιο Αγλαντζιάς – Κέντρο «Δ»

05. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα – Κέντρο «Ε»

06. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα – Κέντρο «ΣΤ»

07. Δημοτικό Σχολείο Περνέρα – Κέντρο «Ζ»

08. Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Κοτσιάτη – Κέντρο «Η»

09. Ειδικό Εκλογικό Κέντρο Φυλακών – Κέντρο «Θ»

ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ:

10. Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο – Κέντρο «I»

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ:

11. Σχολή Saint Mary’s – Κέντρο «K»

12. Σχολή Saint Mary’s – Κέντρο «Λ»

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ:

13. Γραφείο Επάρχου Πάφου – Κέντρο «Μ»

Απαγόρευση δημοσίευσης αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, η δημοσίευση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές, απαγορεύεται επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Ως εκ τούτου, η δημοσιοποίηση οποιασδήποτε δημοσκόπησης πρέπει να γίνει μέχρι τα μεσάνυκτα του Σαββάτου, 16 Μαΐου 2026.

Οι παραβάτες είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση μέχρι έναν χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή/και στις δύο ποινές μαζί.