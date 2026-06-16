Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη μείωση δασμών σε σειρά αμερικανικών προϊόντων, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, επιχειρώντας να αποτρέψει νέα κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.

Η απόφαση συνιστά την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πλευράς της συμφωνίας-πλαισίου που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Ιούλιο μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών, σε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Σκωτία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να προχωρήσει σε κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε παροχή προνομιακής πρόσβασης σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ θα διατηρούν δασμούς έως και 15% σε μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που είχε επιτευχθεί εδώ και περίπου 11 μήνες, η ευρωπαϊκή πλευρά δεν είχε προχωρήσει έως τώρα στην πλήρη νομοθετική εφαρμογή των μειώσεων, γεγονός που είχε δημιουργήσει πολιτικές και εμπορικές πιέσεις.

Η Ουάσινγκτον είχε αυξήσει την πίεση προς τις Βρυξέλλες, με προειδοποιήσεις για επιβολή υψηλότερων δασμών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έως τις 4 Ιουλίου, εξέλιξη που επιτάχυνε τις διαδικασίες.

Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρείται βήμα προς την αποκλιμάκωση του εμπορικού εντάσεων, αν και η εφαρμογή της συμφωνίας παραμένει συνδεδεμένη με τις επόμενες κινήσεις και των δύο πλευρών.