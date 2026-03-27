Ο Μιχάλης Περσιάνης, αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Για την απόφαση του έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, σημειώνοντας πως η απόφαση του βασίστηκε σε προσωπικούς λόγους και δεν υφίστανται πολιτικές ή άλλες διαστάσεις στην απόφαση του.

Διαβάστε αυτούσια την ανάρτηση του:

“Έχοντας συζητήσει τις προθέσεις μου με τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ενημέρωσα σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών και την εκτελεστική εξουσία πως προτίθεμαι να αποχωρήσω από τη θέση του προέδρου του ΔΣΚ.

Η απόφαση μου βασίστηκε σε προσωπικούς και πρακτικούς λόγους εν όψει της ούτως ή άλλως λήξης της θητείας μου, και δεν υφίστανται πολιτικές ή άλλες διαστάσεις στην απόφασή μου.

Οι πρακτικοί λόγοι σχετίζονται κυρίως με τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και παραδοτέων μέσα στο έτος και την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών, καθώς και τα ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσει ένας κακός χρονισμός στη διαδοχή της προεδρίας του θεσμού. Παραμένω στη διάθεση του Συμβουλίου για σκοπούς μετάβασης.

Εύχομαι ο θεσμός να συνεχίσει την πορεία του προς την θεσμική του «ενηλικίωσή» και να συνεχίσει να υπηρετεί την αποστολή του με την ίδια αίσθηση ευθύνης και καθήκοντως.

Θέλω να ευχαριστήσω την εκτελεστική εξουσία και δη το Υπουργείο Οικονομικών για την άριστη συνεργασία και την συνεχή αναζήτηση λύσεων σε διμερή ζητήματα.

Θέλω να τονίσω επίσης την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και δη την πρόεδρό της.

Τα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν εγγύηση- και τα στελέχη του αποτελούν κεφάλαιο για τον τόπο. Θεωρώ, με δεδομένη την δική τους ποιότητα, η δική μου απουσία δεν θα γίνει αισθητή”.