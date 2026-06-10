Περιορισμούς στις δραστηριότητες της Revolut στην Ευρώπη επέβαλε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λόγω ανησυχιών για τις διαδικασίες έγκρισης νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων της fintech, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ΕΚΤ περιόρισε προσωρινά τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής θυγατρικής της Revolut να λανσάρει νέα προϊόντα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ζητώντας παράλληλα ανεξάρτητο έλεγχο των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και νομικής εποπτείας.

Εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η εταιρεία φέρεται να αντιμετώπισε αυστηρότερους περιορισμούς, μεταξύ άλλων σε εξαγορές και στην προσέλκυση νέων πελατών.

Οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ θεωρήθηκαν πλήγμα για τη στρατηγική ταχείας ανάπτυξης του διευθύνοντος συμβούλου Νικ Στορόνσκι, ο οποίος έχει περιγράψει τους εργαζομένους της εταιρείας ως «αυτοκαθοδηγούμενους πυραύλους».

Η Revolut δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και ότι ενισχύει διαρκώς τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου.

Η αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στα 115 δισ. δολάρια, ενώ η fintech εξυπηρετεί περίπου 75 εκατ. πελάτες παγκοσμίως.