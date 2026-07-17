Το ακριτικό Καστελλόριζο ήταν ο έβδομος σταθμός του οδοιπορικού της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού για τα τριάντα χρόνια από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας, “οι μοτοσυκλετιστές, οι δρομείς, οι κολυμβητές της Πρωτοβουλίας, περπάτησαν στο ακριτικό νησί και μπήκαν στο καΐκι για την ηρωική Ρω, τραγουδώντας για τον Τάσο και τον Σολωμό.”

“Η κυρία Τασούλα Ισαάκ κουβάλησε «αθάνατα», ανθεκτικά μεσογειακά αγριολούλουδα, από τον Καραβά των Κυθήρων και τα άφησε με ευλάβεια στο μνήμα της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της κυράς της Ρω που ύψωνε με υπερηφάνεια και για δεκαετίες, την ελληνική σημαία στο νησάκι”, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι “με την επιστροφή στο Καστελλόριζο, οι δρομείς της Πρωτοβουλίας διάνυσαν 30 χιλιόμετρα μέσα στο νησί, με σκοπό τον συμβολισμό τριάντα χρόνων από τις δολοφονίες των δύο ηρώων”.

“Στην εκδήλωση που ακολούθησε, δόθηκε σημασία στον αγώνα της μνήμης και τραγουδήθηκαν ξανά στίχοι για τον Τάσο, τον Σολωμό, την Κύπρο και κάθε μικρή πατρίδα του Ελληνισμού. Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Μεγίστης και εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού”, αναφέρεται.

“Το πρωί της 14ης Ιουλίου, η θάλασσα του Καστελλορίζου έγινε θάλασσα της Κερύνειας και οι κολυμβητές έστειλαν μηνύματα για τον αγώνα της απελευθέρωσης και της δικαιοσύνης”, σημειώνεται.

“Στη γραμμή του χρέους, παρέδωσαν την ελληνική σημαία στην Αναστασία Ισαάκ, η οποία την ύψωσε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Έπειτα, στάληκε περήφανος χαιρετισμός στο φουσκωτό που απέπλευσε για την Κύπρο και για την ελεύθερη Αμμόχωστο, πριν αναχωρήσουν και οι μοτοσυκλετιστές για τη Ρόδο και τον Πειραιά”, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ