Παρέμβαση είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης σε ενημέρωση από την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Radmila Shekerinska, σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρ. Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στην ενός λεπτού παρέμβασή του, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανέφερε τα εξής:

«Δεν ξέρω πόσα μπορώ να σας ρωτήσω μέσα σε ένα λεπτό, γι’ αυτό θα επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ίσως πρόκειται για εύκολη ερώτηση αλλά εξαρτάται από εσάς.

Γνωρίζετε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ που κατέχει μέρος ευρωπαϊκού εδάφους; Γνωρίζετε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ που κατέχει μέρος του εδάφους της Συρίας; Γνωρίζετε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ που έχει απειλή πολέμου εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ; Γνωρίζετε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο με βάση την τελευταία μας Έκθεση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν είναι δημοκρατικό αλλά περισσότερο ένα απολυταρχικό ισλαμικό καθεστώς;»

Καταλήγοντας ο κ. Μαυρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Για να σας διευκολύνω ακόμα περισσότερο, ενημερώνω ότι η απάντηση είναι η ίδια σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Όσο για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τον Ερντογάν, έρχεται η μέρα που θα το μετανιώσουν. Αλλά μέχρι εκείνη την στιγμή, θα πληρώσουμε ως Ευρώπη πολύ βαρύ τίμημα.»

Στην απάντησή της η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε να απαντήσει, σημειώνοντας απλά ότι το ΝΑΤΟ αποτελείται από 32 μέλη και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ενότητα του.