Η άτυπη Σύνοδος στη Δανία, προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, είχε επίκεντρο την Ευρωάμυνα. Πρόκειται για το σπουδαιότερο εγχείρημα στην ΕΕ των τελευταίων δεκαετιών, που θα κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή ατζέντα για πολλά χρόνια. Ταυτοχρόνως, πρόκειται για μια πρωτοφανή ευνοϊκή συγκυρία για Ελλάδα και Κύπρο που δεν εξυπηρετείται με την υιοθέτηση των μεροληπτικών προτάσεων της Ευρ. Επιτροπής, αλλά με δικές μας θέσεις και κόκκινες γραμμές.

Συγκεκριμένα, η Σύνοδος επικεντρώθηκε στην πρόταση της Κομισιόν για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στήριξη στη δημιουργία «τείχους κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)» στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης από τη Ρωσία, το οποίο υιοθετήθηκε ως γενικό σχέδιο. Οι όποιες επιφυλάξεις περιορίστηκαν στη φράση περί «ανάγκης για συνολική άμυνα 360 μοιρών», ενώ το αποτέλεσμα μετρά και αναδεικνύει την «τρύπα» στον σχεδιασμό της Ευρωάμυνας όπως εξαρχής σχεδιάστηκε σκόπιμα, χωρίς σαφήνεια στο θεμελιακό ερώτημα: Τι θα προασπιστούμε ως ΕΕ; Με αυτή την «τρύπα» εξυπηρετούνται οι επιδιώξεις συγκεκριμένων κρατών-μελών έναντι της ρωσικής απειλής, επωφελούνται δυσανάλογα βιομηχανίες κρατών και παρακάμπτονται τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό.

Οι συγκυρίες είναι καμιά φορά τόσο αμείλικτες, που ακόμη και οι εξαρτώμενοι της εξουσίας δυσκολεύονται να συγκαλύψουν την πραγματικότητα. Καθώς, λοιπόν, ο τουρκικός επεκτατισμός ακολουθεί για δεκαετίες σταδιακή κλιμάκωση και ενίοτε «χαλάρωση» κατά που συμφέρει, πάντοτε εις βάρος Ελλάδας και Κύπρου, όπως πρόσφατα με τα «ήρεμα νερά», το δεδομένο είναι ότι ο ακήρυχτος πόλεμος εις βάρος του Ελληνισμού εντείνεται. Κάποτε, οι παραβάσεις στον εναέριο χώρο ήταν «τεράστια πρόκληση» και φτάσαμε σήμερα με την Τουρκία να έχει παρέμβει με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο στην Ανατ. Μεσόγειο, τις «γκρίζες ζώνες» στο μισό Αιγαίο και ως να μην υπάρχει η Κρήτη, ενώ στον ΟΗΕ απαιτεί δύο κράτη στην Κύπρο και …εμείς προσδοκούμε αλλαγή συμπεριφοράς! Καθώς, λοιπόν, προγραμματιζόταν η Σύνοδος, η Τουρκία εξέδιδε νέα ναυτική οδηγία (NAVTEX) προαναγγέλλοντας έρευνες στο κέντρο του Αιγαίου, στις 4-14 Οκτωβρίου. Κι ενώ για δεκαετίες, τουρκικά αεροπλάνα και drones παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία αφού υπερίπτανται ελληνικών νησιών και αφού τα τουρκικά στρατεύματα κατέχουν παράνομα έδαφος της Κύπρου, διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες κι αξιωματούχοι, αναφερόμενοι στη Ρωσία, ζήτησαν την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο ή παρεμποδίζουν την αεροπλοΐα. Για τις τουρκικές παραβιάσεις, δεν μίλησε κανένας, ούτε καν τα θύματα του τουρκικού επεκτατισμού. Κι εφόσον σχεδιάζεται «τείχος κατά των drones» στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, με τη Δανία να χαρακτηρίζει τα συμβάντα ως «συστηματική απειλή», ποιος έπρεπε να θέσει το ίδιο απέναντι στις αμέτρητες και για δεκαετίες τουρκικές παρανομίες και παραβιάσεις;

Ο σχεδιασμός για το «τείχος κατά των drones» στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης υιοθετήθηκε στην Σύνοδο και θα δούμε αν γίνει πράξη. Αλλά, με τον ίδιο έντονο τρόπο έπρεπε να προωθείται και η Ευρωάμυνα στην Ανατ. Μεσόγειο, όπως για χρόνια επέμενα ως πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο 2019-2024 κι όπως χιλιάδες σκεπτόμενοι πολίτες θα έκαναν στη θέση μου.