Διπλή κορυφαία διάκριση στα Euromoney Awards for Excellence 2026 ως Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο και Καλύτερη Τράπεζα για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Η Eurobank αναδείχθηκε Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο για το 2026 από το διεθνή οργανισμό Euromoney, ενώ παράλληλα απέσπασε και το βραβείο Καλύτερη Τράπεζα για Μεγάλες Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Οι κορυφαίες διακρίσεις απονεμήθηκαν στο πλαίσιο των Euromoney Awards for Excellence 2026, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους και έγκριτους θεσμούς παγκοσμίως στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η διπλή αυτή επιτυχία αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση των στρατηγικών πρωτοβουλιών, των επιχειρηματικών επιδόσεων και της μετασχηματιστικής πορείας της Eurobank.

Η αξιολόγηση κάλυψε την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και ανέδειξε τα σημαντικά επιτεύγματα της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων:

Την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Κύπρου και τη δημιουργία της Eurobank Limited, του μεγαλύτερου τραπεζικού και ασφαλιστικού οργανισμού στην Κύπρο, με συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα €28 δισ..

Την ισχυρή ανάπτυξη στην επιχειρηματική τραπεζική, με το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων προς επιχειρήσεις να καταγράφει ετήσια αύξηση περίπου 17% το 2025.

Την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης, εξυπηρετώντας περισσότερους από 710.000 ιδιώτες πελάτες και 11.500 επιχειρηματικούς πελάτες στην Κύπρο.

Την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με πάνω από 96% των συναλλαγών να πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών και την πλειονότητα των αιτήσεων χρηματοδότησης να υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής στο κινητό.

Την επέκταση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου, με τη λειτουργία του πρώτου Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία, ενισχύοντας τη στρατηγική διασύνδεση Κύπρου–Ινδίας και αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως πύλης εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για ινδικές επιχειρήσεις και επενδυτές.

Σύμφωνα με το Euromoney, η Eurobank ξεχώρισε για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στην κυπριακή αγορά, την ισχυρή επιχειρηματική της ανάπτυξη, την αποτελεσματική υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη συμβολή της στην ενίσχυση του διεθνούς επενδυτικού και επιχειρηματικού προφίλ της Κύπρου.

Σχολιάζοντας τα βραβεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Μιχάλης Λούης, δήλωσε: «Οι διακρίσεις του Euromoney επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία της Eurobank και την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου μας στην Κύπρο. Το 2025 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο καθώς ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Κύπρου, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο τραπεζικό και ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, και ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητά μας να στηρίζουμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την οικονομία του τόπου. Παράλληλα, επιταχύναμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, επενδύσαμε στην καινοτομία και ενισχύσαμε τη θέση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κέντρου. Ιδιαίτερα σημαντικό βήμα αποτελεί η λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία, της πρώτης φυσικής παρουσίας ελληνικής ή κυπριακής τράπεζας στη χώρα, ανοίγοντας νέους διαύλους ανάπτυξης, συνεργασίας και επενδυτικών ευκαιριών μεταξύ Ινδίας, Κύπρου και Ευρώπης.

Η διπλή αυτή διάκριση αντανακλά τη δέσμευση και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων μας, αλλά και τη σταθερή στήριξη του Ομίλου Eurobank, του οποίου η στρατηγική, η τεχνογνωσία και οι διαρκείς επενδύσεις συμβάλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού οργανισμού με ηγετική θέση στην αγορά. Η αναγνώριση από το Euromoney επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές μας δημιουργούν αξία για τους πελάτες, την οικονομία και την κοινωνία, και αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να αναπτυσσόμαστε».