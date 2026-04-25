Νεαρός ηλικίας 24 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στις 23 Απριλίου, 2026.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ενώ ο 24χρονος στεκόταν στο πίσω μέρος σκυβαλοφόρου οχήματος, που βρισκόταν στην οδό Αυστρίας με κατεύθυνση την οδό Καυκάσου στον Στρόβολο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, έπεσε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.