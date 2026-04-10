Το ΑΛΜΑ προχώρησε χθες στην ανακοίνωση τεσσάρων νέων υποψήφιων βουλευτών και θέλει να γυρίσει σελίδα, περνώντας στη μετά Δημήτρη Παπαδάκη εποχή και επιχειρώντας να αφήσει πίσω του το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ο απόηχος των συζητήσεων, πάντως, συνεχίζεται για τον χειρισμό του όλου ζητήματος από μέρους της ηγεσίας του Άλματος.

Η απόφαση της Γραμματείας του Κινήματος την περασμένη Δευτέρα, ως γνωστόν, ήταν οριακή, με 6 ψήφους υπέρ της αφαίρεσής του από το ψηφοδέλτιο, 4 κατά και 1 αποχή, και συνοδεύτηκε από την αποχώρηση του Νίκου Στυλιανίδη από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού. Ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαδάκης έδωσε απάντηση μέσω δημοσιογραφικής διάσκεψης, κατά την οποία παρουσίασε τα πορίσματα ιδιώτη εμπειρογνώμονα που εξέτασε το τηλέφωνό του, ενώ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που είχε από το ΑΛΜΑ.

Προς το παρόν, δεν φαίνεται να υφίσταται ζήτημα αποχώρησης άλλων μελών της Αιχμής που εντάχθηκαν στο ΑΛΜΑ. Μεταξύ πρώην ΕΔΕΚιτών και συνεργατών του Δημήτρη Παπαδάκη επικρατούν απογοήτευση και σκεπτικισμός για τη συνολική εξέλιξη, αλλά και κλίμα καχυποψίας για πιθανή σκοπιμότητα πίσω από την απόφαση αφαίρεσης του Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας. Αυτό που τονίζουν διαρκώς είναι το γεγονός ότι μπορούσε να δοθεί λίγος ακόμη χρόνος, ώστε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που, κατά τον ισχυρισμό του Μακάριου Δρουσιώτη, ανήκαν στον τέως ευρωβουλευτή.

Χθες, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας πως ο Νίκος Στυλιανίδης ήταν προσωπικός φίλος του Δημήτρη Παπαδάκη και ότι εντάχθηκαν μαζί στο Κίνημα.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης χαρακτήρισε «εξαιρετικό υποψήφιο» τον Στυλιανίδη, ωστόσο είπε πως η απόφασή του είναι απόλυτα σεβαστή. Εξήγησε, δε, πως στο Άλμα δεν υπάρχει οργανωμένη κατάσταση της Αιχμής, της πολιτικής κίνησης του Δημήτρη Παπαδάκη δηλαδή, ούτε υπήρχε κάποια συμφωνία συμπόρευσης. «Ο Παπαδάκης και ο Στυλιανίδης εντάχθηκαν ως πρόσωπα», τόνισε.

Όσον αφορά την απόφαση για τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο Μιχαηλίδης είπε πως η απόφαση της Γραμματείας δεν ήταν ομόφωνη και υποστήριξε ότι αυτό δείχνει πως πρόκειται για δημοκρατικό όργανο.

Εξήγησε ότι η απόφαση λήφθηκε με προβληματισμό, ωστόσο, υπό τις περιστάσεις, ήταν το καλύτερο που μπορούσε να αποφασιστεί.

Απάντησε, δε, πως, σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Παπαδάκη, στα επίμαχα μηνύματα δεν αφήνονται υπόνοιες για ποινικά αδικήματα, αλλά, αν αποδειχθεί η αυθεντικότητά τους, θα έδειχναν ότι η πολιτική του συμπεριφορά δεν θα συνάδει με το κόμμα. Ο Μιχαηλίδης, μάλιστα, τόνισε πως τα μηνύματα που δημοσιεύει ο Μακάριος Δρουσιώτης δεν είναι δικά του, αλλά κάποιος του τα έδωσε.

«Δεν θα μπορούσαμε να παραμείνουμε σε μια κατάσταση που προκαλεί σύγχυση στους πολίτες», σχολίασε επίσης.

Οι Υποψήφιοι

Το Κίνημα ΑΛΜΑ προχώρησε χθες στην ανακοίνωση ακόμη τεσσάρων υποψηφίων βουλευτών, μεταξύ των οποίων και της αντικαταστάτριας του Νίκου Στυλιανίδη.

«Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη τέσσερα ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα αλλαγής της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεγούν και οι υπόλοιποι οκτώ υποψήφιοι και υποψήφιες, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας επιλογής του συνόλου των υποψηφίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κινήματος.

Η ανακοίνωση του Άλματος αφορά τους εξής υποψηφίους/υποψήφιες:

Βούλα (Παρασκευή) Κόκκινου, για την επαρχία Λευκωσίας

Στέλλα Συμεού (σε αντικατάσταση του Νίκου Στυλιανίδη), για την επαρχία Λεμεσού

Κωνσταντίνα Πλυσή, για την επαρχία Λάρνακας

Στέλιος Λιπέρης, για την επαρχία Λάρνακας.

Με τους πιο πάνω υποψηφίους, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων βουλευτών ανέρχεται σε 48.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ:

«Φιλάρα, είσαι σπουδαίος»

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτησή του χθες, ο Δημήτρης Παπαδάκης ευχαρίστησε τον Νίκο Στυλιανίδη για τη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι η άλλη πλευρά της κοινωνίας που ζούμε», έγραψε.

«Είναι η φωτεινή πλευρά της, που μας δίνει αέρα να αναπνεύσουμε και φως για να ελπίζουμε για το καλύτερο στον τόπο μας. Άφησε τη σίγουρη εκλογή του και τη βουλευτική έδρα γιατί έχει αρχές, αξίες και μια μπέσα που δύσκολα βρίσκεις στην εποχή μας. Είναι ένας απ’ αυτούς που, στα δύσκολα, με κρατούσε όρθιο και με τιμά με τη φιλία του από τα νεανικά μας χρόνια.

Χρόνια τώρα λέω ότι είμαι πολύ τυχερός που έχω φίλο τον Νίκο Στυλιανίδη.

Αυτός ο τύπος, που είναι πραγματικός παιδαγωγός, είναι η καλύτερη απάντηση στη μικρότητα, στην τοξικότητα και στη μπόχα που ζούμε.

Καμία έκπληξη για την ενέργειά του, έκπληξη ήταν για αυτούς που δεν τον ξέρουν. Φιλάρα, είσαι σπουδαίος», έγραψε.