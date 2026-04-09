Ο Δημήτρης Παπαδάκης δήλωσε δημόσια πως τα μηνύματα είναι πλαστά, προσκομίζοντας και το πόρισμα ιδιώτη ειδικού. Λίγο αργότερα ήρθε και η αναμενόμενη ανακοίνωση του Νίκου Στυλιανίδη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Λεμεσό, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον Δημήτρη Παπαδάκη. Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε έντονα τη διαφωνία του, συνοδεύοντας το κείμενο με μια φωτογραφία δίπλα – δίπλα με τον Δημήτρη Παπαδάκη.

Παρά τη φημολογία για νέες αποχωρήσεις, μέχρι και χθες δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει τις επόμενες ώρες. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα μούδιασμα και μια αμηχανία, κυρίως μεταξύ των μελών της Αιχμής που εντάχθηκαν στο ΑΛΜΑ, τραβώντας ή ακολουθώντας τον Δημήτρη Παπαδάκη στην πολιτική του πορεία μετά τη διαγραφή του από την ΕΔΕΚ. Ο προβληματισμός γίνεται ακόμη πιο έντονος με το πέρασμα του χρόνου και είναι ισχυρή η άποψη ότι θα μπορούσε να δοθεί ακόμη λίγος χρόνος στον Δημήτρη Παπαδάκη πριν ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Και ο λόγος είναι ότι τόσο η δική του πρωτοβουλία με ιδιώτη εμπειρογνώμονα έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία κατατέθηκαν στην Αστυνομία, όσο και οι αστυνομικές Αρχές έχουν παραδώσει τα στοιχεία στην Interpol, από την οποία ενδέχεται να υπάρξει απάντηση ίσως και εντός της επόμενης εβδομάδας. Άρα, επρόκειτο για θέμα αναβολής της απόφασης για μερικές ημέρες.

Εδώ είναι που ξεκινά και η συζήτηση στα πηγαδάκια ότι κάποιοι ήθελαν να ξεκαθαρίσει σύντομα το σκηνικό, ώστε ο Παπαδάκης να φύγει από το ψηφοδέλτιο σε μια επαρχία στην οποία ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, καθώς υποψήφιοι είναι και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ως επικεφαλής του Άλματος, αλλά και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει έντονα η άποψη ότι δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική η απόφαση, από τη στιγμή που εκκρεμούν τόσο σοβαροί ισχυρισμοί.

Πέραν, βέβαια, της ουσίας του θέματος, κυκλοφορεί και μία άλλη φημολογία περί σκοπιμότητας κατά του Δημήτρη Παπαδάκη από κύκλους που ήθελαν την πολιτική του εξόντωση. Σε κάθε περίπτωση, αυτά θα ξεκαθαρίσουν με τη διερεύνηση της υπόθεσης. Το δεδομένο είναι ότι η όλη ιστορία έχει αντίκτυπο στο Άλμα και έφερε, έστω και μικρές σε αυτή τη φάση, αναταράξεις.

«Η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος ΑΛΜΑ, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ήταν, κατά την εκτίμησή μου, βεβιασμένη και άδικη για τον Δημήτρη Παπαδάκη. Ήταν βεβιασμένη γιατί ο κ. Παπαδάκης θα προσκόμιζε χθες Τρίτη στην Αστυνομία τα αποτελέσματα από τον επιστημονικό έλεγχο που πραγματοποίησε ειδικός στις τηλεφωνικές του συσκευές. Ήταν και άδικη, γιατί, όπως σημείωνε στην ανακοίνωσή του το Άλμα, “Η Εκτελεστική Γραμματεία σημειώνει ότι σέβεται απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας. Σε ό,τι αφορά το Άλμα, το θέμα είναι πολιτικό, όχι νομικό”, παραγνωρίζοντας ότι το θέμα είναι και ηθικό», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Νίκος Στυλιανίδης, ανακοινώνοντας την απόφασή του να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο του Άλματος.

«Η πολιτική μου πορεία δίπλα στον Δημήτρη Παπαδάκη στηρίζεται σε αρχές και αξίες που και οι δύο πρεσβεύουμε και υπερασπιζόμαστε με πάθος και ήθος. Η συμπόρευσή μας με το Κίνημα Άλμα στηρίχθηκε πάνω σε αυτές τις αρχές.

Με βάση όλα τα παραπάνω, εξέφρασα τον έντονο προβληματισμό μου για την ανάκληση της υποψηφιότητας του Δημήτρη Παπαδάκη, τόσο στον επικεφαλής του Κινήματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όσο και στη συντονίστρια του Κινήματος στην επαρχία Λεμεσού, Νικολέττα Τσικκίνη. Μέσα από αυτό τον προβληματισμό, εξέφρασα την πρόθεσή μου για αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος για λόγους αρχής, σύμφωνα με όσα έχω προαναφέρει», σημειώνει.

Νωρίτερα χθες, ο Δημήτρης Παπαδάκης είχε πραγματοποιήσει δημοσιογραφική διάσκεψη, χαρακτηρίζοντας ως ανυπόστατους τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη περί φερόμενων συνομιλιών του με πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λέγοντας ότι ανεξάρτητος δικανικός έλεγχος των συσκευών του δεν εντόπισε οποιοδήποτε εύρημα που να στηρίζει τη δημοσιευθείσα επικοινωνία.

Ο τέως ευρωβουλευτής είπε ότι στις 31 Μαρτίου διόρισε, με δική του πρωτοβουλία, τον δικανικό εξεταστή ψηφιακών δεδομένων, Αλέξη Μαύρο, για ανεξάρτητη εξέταση των κινητών συσκευών που χρησιμοποιούσε από το 2019 μέχρι το 2026, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχαν οι συγκεκριμένες επικοινωνίες που είχαν δημοσιοποιηθεί.

Όπως ανέφερε, το πόρισμα παραδόθηκε χθες στην Αστυνομία και «δεν προκύπτει οποιοδήποτε εύρημα που να αφήνει έστω την υπόνοια» ότι πραγματοποιήθηκαν οι φερόμενες ανταλλαγές μηνυμάτων.

Είπε ακόμη ότι η Αστυνομία μπορεί εύκολα να εξασφαλίσει ηλεκτρονικά δεδομένα και συσκευές προσώπων που, κατά τον ίδιο, συνδέονται με την υπόθεση, ώστε «να λάμψει άμεσα η αλήθεια».

Από την πλευρά του, ο δικανικός εξεταστής ψηφιακών δεδομένων, Αλέξης Μαύρος, ο οποίος διενήργησε τον ανεξάρτητο έλεγχο, ανέφερε ότι ελέγχθηκαν όλες οι σχετικές συσκευές, λογαριασμοί cloud, αντίγραφα ασφαλείας και διαγραμμένα δεδομένα, ενώ έγινε και ανάλυση με λέξεις-κλειδιά, αριθμούς τηλεφώνου και χρονικά δεδομένα.

Αναφερόμενος στο Άλμα, ο κ. Παπαδάκης είπε ότι είχε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή για τις ενέργειές του, αλλά το Κίνημα επέλεξε, όπως ανέφερε, να κρατήσει αποστάσεις και τελικά να ανακαλέσει την απόφασή του για συμπερίληψή του στο ψηφοδέλτιο, χωρίς να αναμένει το πόρισμα.

«Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου, καθώς και η έλλειψη στήριξης στην προσπάθειά μου να λάμψει η αλήθεια, οδήγησε αναπόφευκτα σε πολιτικό διαζύγιο», είπε.