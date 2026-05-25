Ενδιαφέρον στοιχείο της νέας Βουλής αποτελεί ο ηλικιακός μέσος όρος. Όπως προκύπτει μετά και τα αποτελέσματα των εκλογών της 24ης Μαΐου 2026 και την ανακήρυξη των 56 νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο μέσος όρος ηλικίας των νέων βουλευτών ανέρχεται στα 49,2 έτη.

Το νεαρότερο κόμμα είναι το ΕΛΑΜ με μέσο όρο 43,1, ενώ το πιο ηλικιωμένο είναι το ΑΛΜΑ με μέσο όρο τα 56 έτη

Αναλυτικά ο μέσος όρος ηλικίας των κομμάτων

• ΔΗΣΥ – 45,1

• ΑΚΕΛ – 49,2

• ΕΛΑΜ – 43,1

• ΔΗΚΟ – 55,5

• ΑΛΜΑ – 56

• ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – 46,5

Υπενθυμίζεται ότι ο γηραιότερος βουλευτής είναι ο Ζαχαρίας Κουλίας 75 ετών που κέρδισε τη μάχη στην επαρχία Αμμοχώστου και με 2.700 σταυρούς προτίμησης, διατήρησε την έδρα που κρατά από το 1999.

Δύο βουλευτές κατέχουν τον τίτλο του νεαρότερου βουλευτή στην ιστορία, καθώς είναι συνομήλικοι και είναι μόλις 24 ετών. Ο λόγος για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Εφραίμ Χρίστου, ο οποίος με 4,966 σταυρούς έλαβε μία έδρα στην επαρχία Λεμεσού. Ο δεύτερος βουλευτής που κρατά τον τίτλο του νεαρότερου είναι ο Δημήτρης Μπάρος που με μόλις 280 σταυρούς προτίμησης πήρε μία έδρα στην Πάφο με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου.