Χρειάστηκαν τρεις και πλέον ώρες συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας του Άλματος για να ληφθεί, με οριακή πλειοψηφία, απόφαση με την οποία ουσιαστικά τέθηκε νοκ άουτ από το ψηφοδέλτιο του κόμματος ο Δημήτρης Παπαδάκης, με αφορμή τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη για μηνύματα που φέρεται να είχε αποστείλει ο τέως ευρωβουλευτής.

Μια απόφαση η οποία έφερε αναταράξεις, αφού φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης του από το ψηφοδέλτιο του Άλματος, ο Νίκος Στυλιανίδης. Την απόφαση του θα την ανακοινώσει σήμερα.

Η απόφαση λήφθηκε με 6 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Μια ισορροπία η οποία, ενδεχομένως, υποκρύπτει και διαφορετικές εσωτερικές προσεγγίσεις εντός του κόμματος.

Η ιστορία, όμως, δεν τελειώνει εδώ, καθώς αναμένεται συνέχεια. Το μόνο δεδομένο είναι το οριστικό τέλος στη σχέση των δύο πλευρών, με τον Δημήτρη Παπαδάκη να εμφανίζεται ενοχλημένος γενικότερα με την ηγεσία του Άλματος και ειδικότερα με τον επικεφαλής του, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Σήμερα, ο τέως ευρωβουλευτής προχωρεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πορίσματος ιδιώτη ειδικού που εξέτασε το τηλέφωνό του και θα δώσει απαντήσεις. Τα συμπεράσματα του πορίσματος θα τα καταθέσει και στην Αστυνομία για αξιολόγηση.

Ο τέως ευρωβουλευτής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, είναι αρκετά ενοχλημένος από την απόφαση, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για σκοπιμότητες πίσω από αυτήν, καθώς και ότι κάποιοι ευνοούνταν από την αποπομπή του από το ψηφοδέλτιο. Παρά το γεγονός ότι από πλευράς Άλματος αφήνεται να νοηθεί πως, όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης, η πόρτα θα είναι ανοικτή για τον Παπαδάκη, εντούτοις το σενάριο αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί πιθανότητα. Το ξεκαθάρισε και ο ίδιος ο τέως ευρωβουλευτής με τις δηλώσεις του.

«Ήταν ένα αναμενόμενο πολιτικό διαζύγιο. Από τη στιγμή που ξέσπασε όλος αυτός ο θόρυβος, εγώ ανέμενα να απολαμβάνω της στήριξης του κόμματος με το οποίο συνεργαζόμουν. Δεν εισέπραξα αυτή τη στήριξη. Αντίθετα, έμπαιναν διάφορα διαδικαστικά ζητήματα, σε διαρκή συνεδρίαση, έλεγα τα διάφορα, αμφισβητούνταν. Θα μπορούσαν να περιμένουν μέχρι σήμερα, που είναι έτοιμο το πόρισμα του δικανικού εμπειρογνώμονα», ανέφερε σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΦΑ.

Ερωτηθείς για το μέλλον των άλλων τριών μελών της «Αιχμής», που κατέρχονται ως υποψήφιοι βουλευτές με το «Άλμα», του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, του Νίκου Στυλιανίδη και της Κατερίνας Παπαραδαμάνθους, απάντησε ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν σε ατομικό και όχι σε συλλογικό επίπεδο.

Σε ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση του Άλματος, ανέφερε ότι «ήδη τα παραμύθια Δρουσιώτη καταρρέουν και ώρα με την ώρα έρχεται στην επιφάνεια η αλήθεια, ακόμη και μέσα από τις ομολογίες των ίδιων που τα διακίνησαν ή τα έπλασαν μέσω μιας φάμπρικας κατασκευής ψευδών μηνυμάτων.

Μοναδική μου έγνοια ήταν και είναι να έρθουν όλα στο φως σε σχέση με τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη και τα όσα ανυπόστατα ανάρτησε στα ΜΚΔ, τα οποία με αφορούσαν.

Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους, χωρίς καμία υπαναχώρηση, για να προστατεύσω την προσωπική μου αξιοπρέπεια και χωρίς να λογαριάζω οποιαδήποτε προοπτική διεκδίκησης βουλευτικής έδρας.

Συνεχίζω, όπως πάντα, με καθαρές κουβέντες, με συνοδοιπόρους τους φίλους, συναγωνιστές και συνεργάτες μου, για μια καλύτερη και δικαιότερη Κύπρο, μακριά από τη διαφθορά, τον φθηνό λαϊκισμό και τη διαπλοκή».

Η απάντηση Οδυσσέα

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σχολιάζοντας την απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Άλματος, ανέφερε ότι το κίνημα, με την απόφασή του, σε καμία περίπτωση δεν καταδικάζει τον Δημήτρη Παπαδάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο τέως Γενικός Ελεγκτής τόνισε ότι ουδόλως λαμβάνουν θέση για το βάσιμο των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη. Ωστόσο, οι αναφορές είναι πολύ σοβαρές, έχουν προκαλέσει συγκλονισμό σε Κύπρο και Ελλάδα και θα πρέπει να διερευνηθούν εις βάθος, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Υπογράμμισε, όμως, ότι σε καμία περίπτωση η θέση του Κινήματος δεν θα μπορούσε να είναι η ίδια με εκείνη του Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος κάνει λόγο για μια φάμπρικα με κατασκευασμένα μηνύματα που έχουν στόχο να πλήξουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στον δημόσιο βίο.

«Η θέση μας είναι ακριβώς η αντίθετη», υπογράμμισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Το Άλμα υποστηρίζει ότι θα πρέπει όλα να διερευνηθούν και όλα τα στοιχεία να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων των επιστημονικών εξετάσεων από εμπειρογνώμονα στο τηλέφωνο του κ. Παπαδάκη.

Σε ερώτηση αν θα αλλάξει η απόφαση του Κινήματος, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι στο κινητό τηλέφωνο του πρώην ευρωβουλευτή δεν εντοπίζεται οτιδήποτε μεμπτό, ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε αρνητικά, ενώ διευκρίνισε ότι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων από τον κ. Παπαδάκη για το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Εξήγησε ότι, στην κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος στην οποία βρέθηκε το Άλμα, έπρεπε να ληφθούν μέτρα.

«Αν δεν το πράτταμε, δεν θα μπορούσαμε να ζητούμε πλήρη διερεύνηση αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας λήφθηκε κατά πλειοψηφία. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις και έγινε συζήτηση δυόμισι ωρών, επισήμανε. Ακολούθησε νέα συζήτηση για το κείμενο της ανακοίνωσης, η οποία εκδόθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 6 Απριλίου.