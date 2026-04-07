Με την απόφαση του το Άλμα σε καμία περίπτωση δεν καταδικάζει τον Δημήτρη Παπαδάκη, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής του Κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο τέως Γενικός Ελεγκτής τόνισε ότι ουδόλως παίρνουν θέση για το βάσιμο των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη. Ωστόσο οι αναφορές είναι πολύ σοβαρές, έχουν προκαλέσει συγκλονισμό σε Κύπρο και Ελλάδα και θα πρέπει να διερευνηθούν εις βάθος, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Υπογράμμισε όμως ότι σε καμία περίπτωση η θέση του Κινήματος δεν θα μπορούσε να είναι η ίδια με του Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος κάνει λόγο για μια φάμπρικα με κατασκευασμένα μηνύματα που στόχο έχουν να πλήξουν συγκεκριμένα πρόσωπα που βρίσκονται στο δημόσιο βίο.

«Η θέση μας είναι ακριβώς η αντίθετη», υπογράμμισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Το Άλμα υποστηρίζει ότι θα πρέπει όλα να διερευνηθούν και όλα τα στοιχεία να ληφθούν υπόψη. Συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων των επιστημονικών εξετάσεων από εμπειρογνώμονα στο τηλέφωνο του κ. Παπαδάκη.

Σε ερώτηση αν θα αλλάξει η απόφαση του Κινήματος αν επιβεβαιωθεί ότι στο κινητό τηλέφωνο του πρώην ευρωβουλευτή δεν εντοπίζεται οτιδήποτε μεμπτό, ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε αρνητικά, ενώ διευκρίνισε ότι είχαν από πριν ενημερωθεί από τον κ. Παπαδάκη για το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Εξήγησε ότι στην κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος στην οποία βρέθηκε το Άλμα, έπρεπε να λάβει μέτρα. «Αν δεν το πράτταμε δεν θα μπορούσαμε να ζητούμε πλήρη διερεύνηση αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας λήφθηκε κατά πλειοψηφία. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις και έγινε συζήτηση 2μισι ωρών, επισήμανε. Ακολούθησε νέα συζήτηση για το κείμενο της ανακοίνωσης, η οποία εκδόθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου.