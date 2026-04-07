«Σε καμία περίπτωση δεν ήταν προτεραιότητα μου να διατηρηθεί η υποψηφιότητα μου», ξεκαθαρίζει ο Δημήτρης Παπαδάκης, μετά την απόφαση του Κινήματος Άλμα να αναστείλει την απόφαση για συμπερίληψη του στο ψηφοδέλτιο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη ο πρώην ευρωβουλευτής σχολίασε πως δεν κατηγορείται για οτιδήποτε για να χρειάζεται τεκμήριο αθωότητας.

Όπως είπε, περίμενε την απόφαση αυτή από το Άλμα. Δεν ήταν παρών στην χθεσινή συνεδρία της Εκτελεστικής Γραμματείας, όμως κλήθηκε σε κάποια στιγμή σε μια διαδικτυακή διάσκεψη ώστε να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ηγεσία του Κινήματος τον ρώτησε την άποψη του για το κατά πόσο η παραμονή του στο ψηφοδέλτιο θα αποδυνάμωνε το αφήγημα και τις θέσεις του κόμματος για καταπολέμηση της διαφθοράς κλπ.

Στο μεταξύ δήλωσε ότι αύριο θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του επιστημονικού ελέγχου στο κινητό του τηλέφωνο από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι αυτό που περίμενε.

Επανέλαβε την άποψη του για ύπαρξη μιας «φάμπρικας» με κατασκευασμένα μηνύματα κατά πολλών που βρίσκονται στο δημόσιο βίο. «Όσο προχωρούν οι ώρες βλέπουμε και άλλα ονόματα», σημείωσε, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν πολύ σύντομα.

Στόχος του πλέον, συμπλήρωσε, θα είναι να βρεθεί ποιος είναι πίσω από τα «πλαστά μηνύματα».