ΟΙ εκλογές της περασμένης Κυριακής επιβεβαίωσαν εν πολλοίς το προφανές. Η κυπριακή κοινωνία επέλεξε να ψηφίσει συντηρητικά, αποφεύγοντας να κάνει άλλες επιλογές. Ιδιαίτερα όταν οι εναλλακτικές λύσεις που προβλήθηκαν, δεν κρίθηκαν πειστικές. Θεωρήθηκε ότι δεν πρότειναν ή δεν πρόσφεραν λύσεις.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως όσο και να είναι θυμωμένοι οι πολίτες, έδειξαν προεκλογικά το θυμό τους, όμως αυτό δεν εκφράσθηκε στην κάλπη. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό, πολιτικό και κομματικό. Νέα κόμματα κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή. Παλαιότερα κόμματα απέτυχαν να εξασφαλίσουν το εκλογικό μέτρο και έμειναν εκτός.

ΣΥΝΕΠΩΣ, βρισκόμαστε ενώπιον νέων δεδομένων. Η σύνθεση της Βουλής είναι συνδυασμός παραδοσιακών κομμάτων και νέων. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το κοινοβούλιο χρειάζονται συναινέσεις και συνεργασίες. Μόνο έτσι μπορεί να αποδώσει, να έχει αποτέλεσμα.

ΕΚΕΙΝΟ, που θα σημειώναμε ενόψει της νέας σελίδας της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι πως υπάρχει ανάγκη πρωτίστως να πέσουν οι τόνοι. Η προεκλογική περίοδος έχει τελειώσει τα μεσάνυκτα της περασμένης Παρασκευής, η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε την Κυριακή και υπάρχει τώρα πεδίο πολιτικής και κοινωνικής δράσης μέσα από τη Βουλή. Εκεί θα αποδείξουν κόμματα και βουλευτές χωριστά, ότι οι πολίτες έκαναν σωστή εκλογή επιλέγοντας τους.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ δεν αντέχει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Δεν αντέχει συνέχιση ενός τοξικού κλίματος. Αυτά τα στοιχεία κουράζουν τους πολίτες, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας.

ΔΕΝ θα επαναλάβουμε ευχολόγια γιατί στο τέλος της ημέρας αυτά δεν έχουν σημασία καθώς όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όλα κρίνονται στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ενώπιον μας επείγοντα ζητήματα, που πρέπει να τύχουν διαχείρισης. Ζητήματα που αγγίζουν τη ζωή των πολιτών. Κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, τα ενεργειακά, την υγεία, την παιδεία.

ΑΝ και η Βουλή δεν διαχειρίζεται το Κυπριακό, προφανώς και έρχονται τα δύσκολα στο εθνικό θέμα, καθώς αναμένονται εξελίξεις. Τα εντός Βουλής κόμματα, ως γνωστό, συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Αν και το όργανο αυτό έχει συμβουλευτικό, ωστόσο, προσφέρει στα κόμματα να έχουν εμπλοκή στις διεργασίες.

ΤΟ κοινοβούλιο είναι πεδίο προβολής και προώθησης πολιτικών. Είναι, όμως, παράλληλα πεδίο σύνθεσης απόψεων και συναίνεσης και έτσι λειτουργεί η Βουλή των Αντιπροσώπων. Έτσι θα πρέπει να λειτουργήσει και τώρα η Βουλή.