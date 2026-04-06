«Από την πρώτη στιγμή μόλις είδα τα δημοσιεύματα του Δρουσιώτη τα διέψευσα». «Ο κ. Δρουσιώτης με τις αναρτήσεις του δεν με κατηγορεί για κάτι, απλώς προσπαθεί να αποδείξει ότι είχα σχέση και πουλούσα εκδούλευση στον συγκεκριμένο δικαστή αναφέρθηκε πολλές φορές. Έναν άνθρωπο που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Και μάλιστα, σε αυτά τα ψεύτικα και ανόητα μηνύματα τον αποκαλούσα, δήθεν, επιστήθιο φίλο. Μια προσφώνηση την οποία δεν την αναφέρω σε μηνύματα, ποσό μάλλον δεν τον αποκαλώ “άρχοντα”, που αποδεικνύει και μια δουλικότητα». Σε υψηλούς τόνους και οι νέες δηλώσεις του τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη αναφορικά με τις καταγγελίες Δρουσιώτη.

Μιλώντας στο «Σίγμα» ανέφερε ότι «από τη στιγμή που τα διέψευσα ο κ. Δρουσιώτης, δεν μπήκε καν στον κόπο να με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει – κύριε έχω αυτά τα πράγματα, θέλω την δικιά σου άποψη, να αναρτούσε και την δικιά μου άποψη».

Συνεχίζοντας ο κ. Παπαδάκης σχολίασε: «Ένας ερευνητής δημοσιογράφος οφείλει να ζητά και τη θέση του άλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η παράλειψη αυτή ενισχύει την υποψία σκοπιμότητας.

Επί της διαδικασίας, ο κ. Παπαδάκης εξήγησε ότι απευθύνθηκε στη Cyta ζητώντας άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, ενώ σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του διόρισε ανεξάρτητους δικανικούς εμπειρογνώμονες. Μάλιστα, κάλεσε δημόσια τον Μακάριο Δρουσιώτη να ορίσουν από κοινού εμπειρογνώμονα και να εξεταστούν οι συσκευές τους, ώστε, όπως είπε, «να λάμψει η αλήθεια».

«Αντ’ αυτού ο κ. Δρουσιώτης συνέχισε να κάνει τον καουμπόι», είπε ο Δημήτρης Παπαδάκης. Αναμένω εντός των επομένων ημερών τα τελικά αποτελέσματα», είπε αναφορικά με τον έλεγχο από ανεξάρτητους δικανικούς εμπειρογνώμονες.

Εξήγησε επίσης ότι μετέβη στην Αστυνομία, όχι για να δώσει κατάθεση αλλά για να καταγγείλει τον Μακάριο Δρουσιώτη για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και πλαστών εγγράφων. «Έχω παράπονο απέναντι στον κ. Δρουσιώτη και αναμένω από την Αστυνομία γιατί οι ώρες περνούν και βλέπουμε τον κ. Δρουσιώτη να γυρίζει το μπιφτέκι. Ήταν τόσο σίγουρος για τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε, ότι είχε τρία παιδιά η Σάντι, τελικά είναι ένα παιδί, ότι τα είχε και τα έλεγξε ενώ στο τέλος του τα έδωσε ο κ. Νίκος Κληρίδης. Προβαίνει συνεχώς σε ψεύδη. Αναμένω από την Αστυνομία να προχωρήσει τάχιστα. Δεν μπορώ να ανεχθώ τον κάθε ένα να κάνει προεκλογική πάνω στην πλάτη μου».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους ισχυρισμούς του ίδιου του Μακάριου Δρουσιώτη. «Είπε ότι τα μηνύματα τα κατέχει σε ηλεκτρονική μορφή. Να πάει η Αστυνομία να πάρει τις ηλεκτρονικές του συσκευές. Προφανώς τον κάλεσαν και δεν τα δίνει. Να τα πάρει, διαφορετικά να τον συλλάβουν. Δεν μπορούμε να βγαίνει οποιοσδήποτε και να σπιλώνει συνειδήσεις και προσωπικότητες επειδή ήθελε να κτίσει αφήγημα. Τι κοινωνία είναι αυτή ένας μεγαλοδικηγόρος να γνωρίζει από το 2019, ο άλλος να παρουσιάζεται ως μεγαλοδημοσιογράφος, να εμπεριέχονται βιασμοί ανήλικης και να τα κρατούν στο συρτάρι; Και να ακούμε από τον κ. Κληρίδη ότι δεν είχε εμπιστοσύνη στους θεσμούς; Του αδερφού του, του Κώστα του Κληρίδη του Γενικού Εισαγγελέα; Εμείς τι θα πούμε;».