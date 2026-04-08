Την απόφαση του να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Άλμα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα ο Νίκος Στυλιανίδης, αφού διαφωνεί κάθετα με την απόφαση του κόμματος για τον Δημήτρη Παπαδάκη.

Οι πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η επίσημη ανακοίνωση να γίνει και εντός της ημέρας. Άλλωστε ο κ. Στυλιανίδης ήταν παρών και στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε ο Δημήτρης Παπαδάκης σήμερα το πρωί για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του δικανικού ελέγχου στις τηλεφωνικές του συσκευές από ανεξάρτητο ιδιώτη εμπειρογνώμονα. Ο Νίκος Στυλιανίδης προέρχεται από την «Αιχμή», μαζί με άλλα δύο μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος Άλμα.

Για την ώρα κανένα από τα άλλα δύο μέλη δεν εξέφρασε δημοσίως τουλάχιστον δυσαρέσκεια με την απόφαση για Παπαδάκη, ενώ οι αποφάσεις είναι καθαρά προσωπικές. Οι ίδιες πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι η ηγεσία του Κινήματος Άλμα έχει ήδη ενημερωθεί για τις προθέσεις του Νίκου Στυλιανίδη.