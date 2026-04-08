Πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη στο Πολιτικό Γραφείο του τέως Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του επιστημονικού ελέγχου από τον δικανικό ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, σε τρεις τηλεφωνικές συσκευές, αναφορικά με τις καταγγελίες και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη.

Αυτούσια η δήλωση του Δημήτρη Παπαδάκη:

«Σε όλη μου την πορεία στη πολιτική, πορεύτηκα με καθαρές κουβέντες, προσπαθώντας να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη και δικαιότερη. Την στιγμή που οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς γιατί δεν υπάρχει ισονομία και ταυτόχρονα βομβαρδίζεται από δήθεν ειδήσεις και ισχυρισμούς, υπό τον μανδύα των «σπουδαίων» αποκαλύψεων, απευθύνομαι σήμερα στη κοινωνία, για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σε σχέση με όσα με αφορούν και μόνο.

Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη σε σχέση με το πρόσωπο μου, πέραν της ύποπτης χρονικής συγκυρίας στην οποία αναρτήθηκαν στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ψευδείς και εξυπηρετούν σκοπιμότητες και συμφέροντα. Δημοσιοποίησε, χωρίς καμία έρευνα ή διασταύρωση, πλαστές, δήθεν συνομιλίες του υποφαινόμενου με έναν πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον οποίο δεν γνωρίζω και με τον οποίο δεν είχα επικοινωνήσει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ξεκάθαρο, από την πρώτη στιγμή, ότι δεν υπήρχε τίποτα επιλήψιμο εις βάρος μου. Θα μπορούσα να το αγνοήσω και να μην ασχοληθώ με αυτά τα μυθεύματα. Αλλά η προσωπική μου αξιοπρέπεια, δεν μου επέτρεπε να αφήσω να υπάρχουν σκιές πάνω από το όνομά μου. Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, βγήκα μπροστά και ζήτησα πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και των ισχυρισμών Δρουσιώτη.

Δεν επαναπαύτηκα όμως μόνο σε αυτό. Προέβηκα άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς υπεκφυγές.

Στις 30 Μαρτίου, ο Δρουσιώτης προέβη στην πρώτη ανάρτηση του, με δύο συγκεκριμένες αναφορές που αφορούσαν το πρόσωπό μου. Μόλις το πληροφορήθηκα, δήλωσα ξεκάθαρα και με βεβαιότητα ότι δεν γνωρίζω αυτό το πρόσωπο και ούτε είχα ποτέ μου φιλικές σχέσεις ή επικοινωνία μαζί του, καλώντας τον Δρουσιώτη να ανακαλέσει άμεσα.

Την επόμενη κιόλας μέρα, προχώρησα σε έκδοση γραπτής ανακοίνωσης, δηλώνοντας την ετοιμότητα μου να δώσω τις τηλεφωνικές μου συσκευές σε δικανικό εμπειρογνώμονα, που θα υποδείξει μάλιστα ο Δρουσιώτης, ώστε να ελεγχθούν, για να διαπιστωθεί ότι δεν είχα ποτέ επικοινωνία με τον αναφερόμενο πρώην Δικαστή. Ο κ. Δρουσιώτης τι έπραξε;

Την ίδια μέρα, έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου όπως προχωρήσουν, σε νομικά μέτρα εναντίον του Δρουσιώτη, εάν δεν ανακαλέσει εντός 24 ωρών.

Ταυτόχρονα, προχώρησα σε γραπτή καταγγελία προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, εναντίον του Δρουσιώτη, για διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καλώντας την Αστυνομία να απαιτήσει την παράδοση άμεσα όλων των στοιχείων, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η ισχυριζόμενη γνησιότητα και αυθεντικότητά τους.

Στις 31 Μαρτίου, με δική μου πρωτοβουλία, διόρισα εμπειρογνώμονα για την άμεση διενέργεια ανεξάρτητης δικανικής εξέτασης των κινητών συσκευών που χρησιμοποίησα από το 2019 μέχρι και το 2026, με σκοπό τον δικανικό έλεγχο, για τυχόν εντοπισμό των συγκεκριμένων επικοινωνιών, οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί από τον Δρουσιώτη. Οι όροι εντολής που του είχα δώσει, διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, την ελευθερία δράσης του καθώς και την ανεξαρτησία της έρευνας του, απαλλαγμένης από οποιαδήποτε παρέμβαση. Συγκεκριμένα, του έδωσα το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα μου και παράλληλα του έδωσα ρητή εντολή να προβεί σε έκθεση, σε σχέση με τα αναφερόμενα ανταλλασσόμενα μηνύματα και την οποία να παραδώσει, με την ολοκλήρωσή της, στην Αστυνομία, μαζί με τις τηλεφωνικές μου συσκευές.

Στις 3 Απριλίου μετέβηκα στο ΤΑΕ για να δώσω κατάθεση σε σχέση με την καταγγελία μου και παράλληλα ενημέρωσα την Αστυνομία για τον διορισμό του πραγματογνώμονα. Η καταγγελία μου, εναντίον του Δρουσιώτη αφορούσε τα εξής:

1. Δημοσίευση ψευδών ειδήσεων σε σχέση με την δημοσίευση και ανάρτηση από μέρους του ανταλλασσόμενων δήθεν μηνυμάτων μεταξύ εμού και κάποιου Μιχάλη Χριστοδούλου

2. Καταρτισμό και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων που αφορούν τα δήθεν ανταλλασσόμενα μηνύματα μεταξύ εμού και κάποιου Μιχάλη Χριστοδούλου.

Χθες το μεσημέρι παραδόθηκε στην Αστυνομία το πόρισμα του δικανικού πραγματογνώμονα, το οποίο καταλήγει ότι από την εξέταση των συσκευών μου, δεν προκύπτει οποιοδήποτε εύρημα που να αφήνει έστω την υπόνοια ότι πραγματοποιήθηκαν οι φερόμενες ανταλλαγές μηνυμάτων και επικοινωνία, την οποία δημοσίευσε ο Δρουσιώτης.

Το περιεχόμενο του πορίσματος είναι ξεκάθαρο, όπως ξεκάθαρο είναι ότι ο Δρουσιώτης, υπό τον μανδύα του ερευνητή, δημοσίευσε πλαστά και κατασκευασμένα μηνύματα.

Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη πρέπει να διερευνηθούν στην ολότητα τους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διερευνηθεί ποιος έστησε την βιομηχανία κατασκευής πλαστών μηνυμάτων και πως έφτασαν στα χέρια του. Οι Αρχές, εύκολα μπορούν να λάβουν απαντήσεις.

Ζούμε σε μια εποχή, όπου σπιλώνονται συνειδήσεις και ηρωοποιούνται παραμυθάδες, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα στον τόπο μας. Αυτά τα συμφέροντα, που ευθύνονται για τα περισσότερα σκάνδαλα και την ατιμωρησία στον τόπο μας, από το Χρηματιστήριο μέχρι σήμερα, που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, χωρίς να μπορεί να βρει το δίκαιο του. Κάποιοι συνήθισαν να συμπεριφέρονται σαν ελέφαντες, που μπορούν να ποδοπατούν όλους τους υπόλοιπους σαν μυρμήγκια, στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Είναι βαθιά γελασμένοι. Η κοινωνία άρχισε να αντιδρά.

Γι’ αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, ώστε να διερευνηθεί εις βάθος η υπόθεση αυτή και να αποκαλυφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την κακοστημένη φάρσα.

Αναφορικά με το Άλμα. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αποφάσισα να κατέλθω στις Βουλευτικές εκλογές, ως Συνεργαζόμενος υποψήφιος με το Άλμα, πιστεύοντας ότι μαζί, θα μπορούσαμε να φέρουμε ουσιαστικές αλλαγές, προς όφελος των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή δημοσίευσης των ψευδών ισχυρισμών Δρουσιώτη, ήμουν σε επικοινωνία με το Άλμα και τους είχα ενημερώσει για όλα τα διαβήματα, τα οποία επρόκειτο να λάβω. Παρόλα αυτά, το Άλμα επέλεξε να τηρήσει μία στάση αποστασιοποίησης από εμένα, η οποία ήταν έκδηλη από τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν.

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου, κατά τη συνεδρίαση της Γραμματείας, απάντησα σε ερωτήματα και ενημέρωσα για το γεγονός ότι την επόμενη μέρα, ήτοι τις 7 Απριλίου, το πόρισμα του δικανικού ερευνητή, θα ήταν στα χέρια μου και ως εκ τούτου θα αποδεικνύετο, ότι ο Δρουσιώτης ψεύδεται και ότι ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία μεταξύ εμένα και του πρώην Δικαστή.

Το Άλμα επέλεξε, για λόγους που αναφέρει στην ανακοίνωση του, να ανακαλέσει την απόφαση του για συμπερίληψή μου στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος, χωρίς να αναμένει το πόρισμα του δικανικού πραγματογνώμονα και χωρίς να λάβει σοβαρά υπόψιν τις ομολογίες των εμπλεκομένων και πρωταγωνιστών σε αυτή την υπόθεση.

Για να πετύχεις την συμπόρευση, πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μόνο έτσι μπορούμε να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να πετύχουμε ουσιαστικές αλλαγές για την Κύπρο και τους πολίτες της.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης και στήριξης προς το πρόσωπο μου και της προσπάθειας μου να λάμψει η αλήθεια, οδήγησε αναπόφευκτα σε «πολιτικό διαζύγιο».

Δεν θα είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όχι γιατί έπραξα οτιδήποτε μεμπτό, αλλά επειδή κάποιος αποφάσισε να ρίξει σκιές, γύρω από το όνομά μου.

Υπήρξα θύμα μίας πλεκτάνης, με ενδεχομένως μεγάλες προεκτάσεις και βαθιές ρίζες.

Οι καθαρές κουβέντες, με τις οποίες πορεύτηκα τόσα χρόνια, η αξιοπρέπεια, οι αρχές, οι αξίες και το ήθος μου, δεν είναι διαπραγματεύσιμα, ούτε υπό αμφισβήτηση, για χάρη της όποιας βουλευτικής έδρας.

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, μέχρι τέλους, για να λάμψει η αλήθεια.

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για μια καλύτερη κοινωνία, για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Όχι για μια κοινωνία των προνομιούχων και των σαλονιών.

Συνεχίζω να μάχομαι για την αλήθεια και για τη διαφάνεια».

Ερευνητής Αλέξης Μαύρος:

«Τα μηνύματα διέπονται από ένα χρονικό πλαίσιο. Μου έδωσαν πλήρη πρόσβασή. Εντοπίστηκαν και οι λογαριασμοί του στο cloud. Μου έδωσε πρόσβαση και σε αυτά, εντόπισα backups και άλλα. Δεν υπήρχαν δίδυμες κάρτες, αναλυθήκαν όλα με συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο. Χωρίστηκαν σε λέξεις. Τα ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεσή χρησιμοποιήθηκαν ως keyword search για να δούμε αν υπάρχει κάτι σχετικό. Και δεν υπάρχει. Αυτή είναι μια ισχυρή μαρτυρία. Για να είμαστε σωστοί, η διαδικασία έπρεπε να γίνει αντίστροφα. Οι αρχές δηλαδή να πάρουν τα μηνύματα και να δουν σε λίγα λεπτά αν είναι αυθεντικά. Δυστυχώς, χρειάστηκε να το πράξω από την αντίθετη πλευρά.

Δημήτρης Παπαδακης:

Οι Αρχές του Κράτους πρέπει να αναλάβουν τις δίκες τους ευθύνες. Εμείς κάναμε παραπάνω από όσα έπρεπε να κάνουμε.

Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη πρέπει να διερευνηθούν είναι πολύ σοβαροί. Αλλά η δίκη μου περίπτωση είναι πολύ πιο απλή. Ψάχνουμε να ανακαλύψουμε γιατί στοχοποιηθηκα. Υπάρχει αναφορά σε στελέχη της ΕΔΕΚ τη συγκεκριμένη περίοδο. Θέλω να ανακαλύψουμε ποιο είναι αυτό το αρρωστημένο μυαλό και να πάει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πιθανό ο Δρουσιώτης να έπεσε θύμα όμως όφειλε ο ίδιος να τηρήσει τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Τις πρώτες ώρες με ύφος 1000 καρδινάλιων έλεγε πως ήταν σίγουρος για τις πήγες του. Θεωρώ ότι το Άλμα από τη στιγμή που ήταν ενήμερο από την πρώτη στιγμή και την ένταση με την οποία μάχομαι από την πρώτη στιγμή. Θεωρώ ότι βιάστηκε το Άλμα και πιθανό να εκτεθεί από τις αποκαλύψεις. Απόφαση των συλλογικών οργάνων της Αιχμής να συνεργαστούμε με το Άλμα. Το κάθε στέλεχος αποφασίζει για τον εαυτό του.

Είναι εδώ και ο Νίκος Στυλιανίδης της Αιχμής, που είναι υποψήφιος με το Άλμα.