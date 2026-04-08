Την απόφαση να αποσταλούν τα στοιχεία που κατέθεσε ο Μακάριος Δρουσιώτης στην Europol έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας ανέφερε ότι τα τεκμήρια θα σταλούν για δικανικό έλεγχο.

Τόνισε ότι θα αναμένουν τα αποτελέσματα μετά το Πάσχα και, ακολούθως, θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, θα ληφθεί απόφαση για τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Σημείωσε ότι η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως οποιοσδήποτε δέχεται απειλές θα πρέπει να απευθύνεται αμέσως στις αρμόδιες αρχές. Τόνισε, δε, πως η ασφάλεια κάθε πολίτη είναι ευθύνη της πολιτείας.