Δηλώσεις αναφορικά με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, διατύπωσε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στο οικονομικό φόρουμ στη Λευκωσία, αναφέροντας ότι είναι προετοιμασμένος για κάθε σενάριο.

Για τις εξελίξεις της υπόθεσης, είπε ότι θα ενημερωθεί σήμερα αρμοδίως από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, στο πλαίσιο του υπουργικού συμβουλίου στη συνέχεια θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Όσον αφορά με τις δημόσιες καταγγελίες του Δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, ότι απειλείται η ζωή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως οποιοσδήποτε δέχεται απειλές θα πρέπει να αποτείνεται αμέσως στις αρμόδιες αρχές. Τόνισε δε πως η ασφάλεια του οποιουδήποτε πολίτη είναι ευθύνη της πολιτείας.