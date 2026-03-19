Την απόσυρση της υποψηφιότητάς της αποφάσισε η υποψήφια βουλεύτρια με το κίνημα Άμεση Δημοκρατία, Βάλερη Ταραπάι, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις καταγγελίες του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, αναφορικά με το παρελθόν ορισμένων υποψηφίων του σχηματισμού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για υποψήφια η οποία είχε καταδικαστεί σε υπόθεση ναρκωτικών στα κατεχόμενα. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η ίδια με δηλώσεις της στο philenews, αναφέροντας ότι «το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας ήταν το μόνο που στάθηκε δίπλα μου και δεν με περιθωριοποίησε». Η κ. Ταραπάι, ευχαρίστησε τέλος την Άμεση Δημοκρατία για την στήριξη προς το πρόσωπο της.

Νωρίτερα, με δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, είπε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, ωστόσο δέκα χρόνια μετά έχει δημιουργήσει οικογένεια, εργάζεται και έχει επαναφέρει τη ζωή της σε τάξη.

Όπως ανέφερε, η ίδια, υπό το βάρος της δημόσιας συζήτησης που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες, έλαβε την απόφαση να αποσυρθεί, ώστε να μην προκαλέσει περαιτέρω πρόβλημα στην Άμεση Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Βάλερη Ταραπάι δήλωσε στο philenews ότι παρά την καταδίκη της στα κατεχόμενα, η ίδια έχει καθαρό ποινικό μητρώο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το σχετικό προ ετών δημοσίευμα στον τ/κ Τύπο, η Βάλερη Ταραπάι συνελήφθη με 170 γραμμάρια κάνναβης, μηχανισμό επεξεργασίας ναρκωτικών και 700 ευρώ τα οποία φαίνεται να προέρχονταν από πωλήσεις ναρκωτικών.

Η Βάλερη Ταραπάι και δεύτερο πρόσωπο ομολόγησαν ότι είχαν εισάγει συνολικά 236 γραμμάρια κάνναβης στα κατεχόμενα και ότι ενήργησαν ως μεταφορείς, με αποτέλεσμα το «δικαστήριο» στα κατεχόμενα να τους καταδικάσει σε 3 χρόνια φυλάκισης.

Ερωτηθείσα από το philenews, ανέφερε ότι εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων στα κατεχόμενα, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη λόγω καλής διαγωγής.

Η Βάλερη Ταραπάι, σε αποκλειστικές της δηλώσεις στο philenews την Δευτέρα 17/03, ανέφερε ότι είναι ορθά τα όσα αναφέρονται για την υπόθεση του 2017 στο σχετικό δημοσίευμα, ωστόσο, επεσήμανε πως «δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα κατεχόμενα γιατί οι νόμοι τους δεν συμβαδίζουν με τους νόμους της Ε.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Στα κατεχόμενα δεν προστατεύουν τον κόσμο, δεν προστατεύουν τους νέους. Ισχύει ότι είχα στην κατοχή μου ναρκωτικά, αλλά τα τρία χρόνια φυλάκισης δεν είναι κάτι που στέκει καθώς δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα κατεχόμενα και το είδαμε και πρόσφατα με τους Ελληνοκύπριους που συνέλαβαν. Δεν προστατεύουν τον πολίτη στα κατεχόμενα», πρόσθεσε η υποψήφια της Άμεσης Δημοκρατίας.

Η κ. Ταραπάι τόνισε ότι στις ελεύθερες περιοχές δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την Αστυνομία, ούτε εκκρεμεί οτιδήποτε εις βάρος της.

«Στα κατεχόμενα έκανα δύο χρόνια φυλακή και μετά βγήκα λόγω καλής διαγωγής. Πέραν του συγκεκριμένου περιστατικού, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με τον νόμο σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, σε καμία χώρα που έχει φυσιολογικούς νόμους. Αν γίνει ένας έλεγχος στους νόμους στα κατεχόμενα μπορούμε να αντιλήφθούμε ότι δεν προστατεύουν ούτε τους νέους ούτε τους πολίτες», πρόσθεσε.

«Θεωρώ πως ναι, έκανα λάθος, αλλά ήταν μια αδικία εις βάρος μου. Δεν προστατεύθηκα ως νέο παιδί που δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τον νόμο. Όχι απλά δεν είχα δεύτερη ευκαιρία. Θεωρώ ότι η νομοθεσία δεν ήταν σωστή. Όταν μίλησα με δικηγόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τέτοιο περιστατικό δεν θα είχα εκτίσει κάποια ποινή» ανέφερε.

Αναφορικά με το σήμερα, η Βάλερη Ταραπάι ανέφερε ότι αξιοποίησε τον χρόνο προς όφελός της και ξεκαθάρισε πως τα όσα έγιναν δεν περιγράφουν την ταυτότητά της. «Όταν έγινε ήμουν 20 χρονών, τώρα είμαι σχεδόν 30. Εξελισσόμαστε, δεν είμαι το ίδιο άτομο».

«Ποτέ δεν προσπάθησα να κρύψω το πιο πάνω περιστατικό. Σαν άτομο που ήμουν σε νεαρή ηλικία βίωσα περιστατικά κατάθλιψης και δεν είμαι το μόνο άτομο που βίωσε. Η Κύπρος είναι από τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης».