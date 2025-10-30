Με καλοκαιρινές διαθέσεις έρχεται ο Νοέμβριος, καθώς η πρόγνωση αναφέρει λιακάδες και υψηλές θερμοκρασίες. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Το Σαββατοκύριακο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.